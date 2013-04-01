"ديلي ميل": سعوديون يخاطرون بأنفسهم من أجل المرح فقط

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية السعوديين بأنهم "من أكثر الشعوب الذين يحبون المخاطرة بأنفسهم من أجل بعض المرح، خصوصاً فيما يتعلق بقيادة السيارات والقيام ببعض الحركات البهلوانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن آخر صيحات المجازفة في السعودية اليوم هي "التزلج بالسيارة، وهي عبارة عن قيادة السيارة وهي على دولابين".

وأضافت الصحيفة أن جميع القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية يتم تغييبها للحصول على الشعور المميز الذي يقدمه "الأدرينالين" في مثل تلك الأعمال، وبالأخص عندما يقوم الركاب بالخروج من السيارة والجلوس على أحد أطرافها في سرعة "أقل ما يمكن القول أنها قاتلة".

