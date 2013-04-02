إطلاق دعوات خلال ملتقى السفر لفتح دور سينما في السعودية

شدّد الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم على أنه حان الوقت لإنشاء دور سينما لعمل نقلة إضافية في السياحة بالمملكة، مشيراً خلال حديثه في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي إلى أن ذهاب الأسر إلى دور السينما في الدول الخليجية المجاورة يؤدي إلى هدر اقتصادي.

ودعا آل تويم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى دراسة الوضع وتبني فكرة إنشاء دور سينما في المملكة مع الالتزام بكافة الشروط والمواصفات الممكنة.

ومن جانبه، أكد القاضي السابق الشيخ محمد الجذلاني في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" من الدوحة، أنه قد سبق الحديث عن هذا الموضوع، مضيفاً أنه طرح ثقافي واجتماعي.

وقال: "هذه القضية ترمز أحياناً إلى صراع بين تيارات معينة أو تعتبر انتصاراً أو هزيمة في نظر البعض، فالسينما لا تختلف عن كثير من الأنشطة والمظاهر الثقافية والإعلامية التي دخلت إلى المجتمع السعودي، وتم تطويعها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي".

وأضاف: "كان هناك تحذير في الماضي من البث المباشر والقنوات الفضائية إلا أنها دخلت كلها المجتمع السعودي، واختار الناس ما يناسبهم منها. إن انفتاح المجتمع السعودي تجاوز مسألة السينما بكثير، فأصبحت السينما شيئاً من الماضي.. فكل بيت في السعودية اليوم به سينما منزلية".

وأضاف الجذلاني أنه في حالة تم إقرار إنشاء دور سينما في السعودية، فإنه يمكن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تلعب دوراً رقابياً عليها.