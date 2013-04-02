تحذير من مياه ملوّثة بمادة "البرومات" بالسعودية والكويت

بعد أن أصدرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية تحذيرات من استهلاك منتجات شركتين لإنتاج المياه بسبب تجاوزها الحد المسموح به من مادة "البرومات"، كشف النائب الكويتي سعدون حماد معلومات وتقارير حول نتائج فحص عينات مياه الشرب في الكويت تفيد بارتفاع نسب التلوث بمادة "البرومات" على نحو يلزم الحكومة إعلان حال الطوارئ في البلاد، على حد قوله.

وأضاف حماد أن العينات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة نفسِها تؤكد أن نسب التلوث في المياه تجعلها غيرَ صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الكنهل، رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، في اتصال مع قناة "العربية" من الرياض، أن "البرومات" لا توجد بشكل طبيعي في المياه، وإنما يوجد ملح في المياه يسمى "بوتاسيوم برومايد"، وعند تفاعله مع الأوزون الذي يستخدم للتعقيم، تتكون "البرومات"، فهي لا تضاف للماء ولا هي موجودة بشكل طبيعي في الأصل، وهي تعتبر من المواد المسرطنة.

وأضاف: "المواصفات الخليجية تنص على ألا تزيد نسبة هذه المادة في الماء عن 10 أجزاء في البليون. والهيئات الرقابية عادة تقوم بمتابعة هذه المسألة، ونحن في المملكة العربية السعودية دائماً نعلن عن مصانع تجاوزت نسب "البرومات" فيها عن هذا الحد، وتغلق هذه المصانع وتسحب المنتجات من الأسواق ولا تفتح هذه المصانع إلا بعد أن نتأكد من أن نسبة "البرومات" عادت للنسب الطبيعية".

وأكد الكنهل أن هناك توجيهاً في السعودية بمتابعة هذه المادة في الماء، وأضاف: "نحن في السعودية عندنا أكثر من 400 مصنع لتعبئة المياه، ويتم زيارة هذه المصانع 4 مرات سنوياً لكي تقاس هذه المادة"، مؤكداً أن الإجراءات صارمة جداً في السعودية، إلا أنه لم يُبدِ علمه بالإجراءات المتبعة في باقي دول الخليج.