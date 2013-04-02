القصيم.. حملة لإزالة الكتابات والملصقات العشوائية

تقوم أمانة منطقة القصيم بتنفيذ حملة للنظافة العامة تهدف لإزالة ملصقات الإعلانات العشوائية المنتشرة في المنطقة، خصوصاً تلك الموجودة على أعمدة الكهرباء والإشارات المرورية، إضافة للكتابات في المرافق العامة والساحات البلدية والمساجد والحدائق والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس، حسبما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأشار المدير العام للنظافة بالنيابة، المهندس مزيد محمد المزيد، أن الحملة تأتي ضمن حرص أمانة منطقة القصيم في الحفاظ على مظهر حضاري للمدينة، إلى جانب زراعة المفاهيم الحضارية والبيئية في أذهان الطلاب، مشيراً إلى أن التعدي من بعض صغار السن على الممتلكات العامة بالتشويه والإتلاف من أكبر المشاكل التي تعاني منها الأمانة عند تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، وأن أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح بن أحمد الأحمد يتابع تفاصيل العمل في هذا الاتجاه.