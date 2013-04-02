"الهيئة" تسمح للمرأة بقيادة الدراجة الهوائية بوجود محرم

كشف مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، انه تم السماح للمرأة بقيادة "الدباب" والدراجة الهوائية في البر والمتنزهات والكورنيش والاستمتاع بوقتها، بشرط أن تكون بكامل حشمتها مع عدم خلع العباءة بحجة القيادة، مع وجود محرم يصاحبها في حال تعرضت لحادث، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية.

وطالب المصدر المرأة التي ترغب في ركوب الدراجة الهوائية والدباب بأن تختار أماكن لا توجد فيها تجمعات شبابية لتحمي نفسها من الأذى الذي قد يلحق بها جراء محاولة الشباب لملاحقتها أو التحرش بها أو سرقتها أو تعرض إلى إصابات خطيرة نتيجة وقوعها من فوق الدراجة.

وأضاف "يشترط على المرأة عدم اتخاذها الدراجة الهوائية والدباب كوسيلة مواصلات دائمة، بل هما وسيلتان للترفيه بصحبة أفراد أسرتها".

فيما أكد المتحدث الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية المقدم علي الزهراني أنه لا علاقة للمرور بقيادة المرأة الدراجة الهوائية أو الدباب أو غيرهما، وما يهم الادارة العامة للمرور هو الالتزام بالأنظمة المرورية من قبل جميع قائدي المركبات، وحذرت بدورها رئيسة لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث السيارات سامية البواردي النساء من قيادة الدراجات الهوائية والدبابات، حيث إن النسبة الكبرى لحوادث الدبابات التي تقع للنساء بسبب العباءة وقيادتهن العشوائية.

الصحيفة حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجم الظفيري، إلا أن هاتفه كان مغلقا.