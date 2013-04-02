تحذيرات طبية من زيادة حالات السكتة الدماغية في السعودية

كشفت دراسة طبية قدمها الدكتور فهمي السناني، المختص في السكتات الدماغية أن نحو 6 آلاف سعودي يصابون بالسكتة الدماغية سنوياً.

موضحاً أن العوامل المؤثرة والخطرة لهذا المرض، تشمل العمر والجنس، والإصابة بسكتة دماغية في الماضي، وارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وارتفاع الكولسترول، وأمراض القلب، والسمنة، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى التدخين، و تعاطي الكحول، والمخدرات.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية حذر د. محمود الحاجي اختصاصي في المخ والأعصاب، من زيادة حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بين السعوديين.

وأوضح الحاجي، خلال أمسية طبية تثقيفية، أقامها منتدى بوخمسين الثقافي في الأحساء، بعنوان "السكتة الدماغية أسبابها وعلاجها"، أنه يمكن تفادي حدوث السكتة الدماغية، من طريق الفحوص الدورية لارتفاع ضغط الدم، وداء السكر، وارتفاع الكولسترول، والحرص على الممارسات الصحية السليمة، مثل المشي، وتجنب السمنة، والامتناع عن التدخين، وعدم تعاطي المنشطات، والحرص على الانتظام على أخذ الأدوية بحسب إرشادات الطبيب.

ذكر الحاجي عدد أعراض السكتة الدماغية وأبرزها الضعف المفاجئ في أحد الأطراف أو الوجه، واللعثمة في الكلام، وفقدان التوازن أو الدوار، وفقدان النظر وازدواج الرؤية، والتنميل في أحد الأطراف أو الوجه.

وشدد على ضرورة زيارة أقرب مركز صحي، أو مركز علاج السكتة الدماغية، عندما يشعر الشخص بهذه الأعراض.