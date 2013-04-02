سيجارة الموت تودع صاحبها على أعتاب مقصلة الإعدام

السيجارة الأخيرة لمواطن سعودي نفذ فيه حكم الإعدام في الكويت يوم الأحد، كانت محل اهتمام مجتمع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا صوراً له وهو ينفث دخانها. وبدا الرجل قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه معصوب العينين برفقة رجلي أمن، فيما الدخان يتصاعد من فمه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الحكم جاء على خلفية اتهامه بقتل صديق له، هذا وقد أصر الرجل قبل إعدامه على تدخين سيجارة الوداع.

يذكر أن حكم الإعدام نفذ بالمواطن السعودي إلى جانب كويتي من فئة غير محددي الجنسية وآخر من الجنسية الباكستانية، وهي أولى حالات الإعدام في الكويت منذ قرابة ست سنوات.