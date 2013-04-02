"واتس أب الحارة"!

إن نجحت شركات الاتصالات المحلية في حجب خدمات التواصل المجاني كـ"الواتس أب" وغيره، فأنا أعتقد أنها ستضرب العلاقات الاجتماعية في الصميم!



هذا هو الواقع! الأحياء السكنية تحولت اليوم لفندق كبير يمتلئ بالسكان دون أن يعرفوا بعضهم البعض..



تحولت "حاراتنا" إلى فندق ضخم.. لا ينقص سوى "ريسيبشن" وموظف استقبال عند مدخل الحارة!



بيوت الجيران اليوم مجموعة "أحجار" متراصة بقرار البلدية لا أكثر ولا أقل!



جاءت وسائل التواصل الحديثة لتذيب شيئاً ملحوظاً من هذا الجمود في العلاقات الإنسانية.. ولذلك الكثيرون - وأنا منهم - غاضبون لمحاولة حجب هذه الخدمات المجانية لأسباب لا علاقة لها، والله، بالمال والتكلفة.. بقدر ما هي النتائج السلبية الأخرى لحجب الخدمة!



ومع ذلك فأنا متيقن تماماً بأن حجة شركات الاتصالات لحجب هذه الخدمة هي حجة واهية و"كاذبة"، فالهدف مادي بحت.. شكّلت الشركات العالمية المقدمة لهذه الخدمات المجانية ضربة قاتلة لشركات الاتصال المحلية.. فحاولت الأخيرة تقديم التخفيضات والعروض تلو العروض، لكن المستهلك بات أكثر وعياً، وأصبح يبحث عن الأفضل دوماً ولا يؤمن بالشعارات البراقة.. لم يعد الكثيرون يهتمون هل هذه شركة "وطنية" أم شركة من عطارد والمريخ!

أنا - في الختام - لا أعتب على شركات الاتصالات.. هذه شركات ربحية تبحث وتفتش عن المال وسط الجبال وبطون الأودية، العتب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. الهيئة التي أوجدت لرعاية مصالح الناس في قطاع الاتصالات.. أنظمة الهيئة صارمة.. ويدها فوق يد الشركات حسبما أفهم.. ولذلك إن نجحت شركات الاتصالات في حجب الخدمات المجانية فالخلل في الهيئة.. واللوم يوجه للهيئة ورئيسها!

*نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية