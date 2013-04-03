شرطة جدة تحقق في اغتصاب طفلة بمستشفى الملك عبدالعزيز

تُجري شرطة محافظة جدة تحقيقاً في حادثة اغتصاب فتاة قاصر وقعت في مستشفى الملك عبدالعزيز، حيث أقدم أحد حراس أمن المستشفى وأحد ممرضيه على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، كانت مرافقة لإحدى المريضات، إذ تم اغتصابها بعد استدراجها إلى "القبو" الخاص بالمستشفى.

وبحسب صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية أكد مصدر أمني وقوع حادثة الاغتصاب في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل حول الحادثة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

ومن جهته، أفاد مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود بوجود ادعاء حول حادثة اغتصاب داخل مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، موجود لدى الجهات المعنية في الشرطة، وأن المدعي لم يقدم ادعاءه إلى الشؤون الصحية إنما قدمه إلى الشرطة مباشرة، ما يعني أن الحادثة لدى الأجهزة الأمنية المعنية.

وبيّن باداود أن الشؤون الصحية لا تتدخل في مثل هذه الأمور، كما بيّن أن تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر عن الشؤون الصحية يؤكد سلامة الفتاة، لافتاً إلى أن التحقيق مع الممرض وحارس الأمن جارٍ من جانب الأجهزة الأمنية والشرطة.