وداعاً واتس اب!

لا يمكن إغفال الأدوار السلبية التي تعكسها بعض البرامج التي تستخدم في الجوال الذكي، واتس اب أو فايبر أو سكاي بي كلها برامج مريحة لكن هناك من يستخدمها للسوء. بالمقابل هناك إيجابيات لهذه البرامج من بينها التواصل العائلي، معظم العائلات لديهم "مجموعة" للتواصل بين الأبناء مهما نأت بهم السبل، بل تجاوزت البرامج الحديثة المتتالية والمتناسلة تقنية "البلاك بيري مسنجر" الذي صار له الرواج خلال السنوات القليلة الماضية. الكثيرون وحّدوا جوالاتهم لتكون مربوطة بجهازٍ ذكي واحد يكون غالباً أيفون أو سامسونج أو غيرهما. الآن دخلت هذه البرامج على الخطّ الأمني، الرقابة غير موجودة عليها، ولئن كان هذا القرار موجعاً لمن يستخدم بمسؤولية، غير أن الظروف المحيطة تستلتزم ضبط هذه الوسائل.

هيئة الاتصالات وتنظيم المعلومات السعودية أصدرت بياناً قالت فيه إنها "أبلغت مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. تبين للهيئة أن بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية، وقد أبلغت الهيئة مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه التطبيقات والخدمات في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات"!

من الواضح أن المتطلبات أمنية، ونعلم أن أنظمة إقليمية تسعى للتخريب في المملكة، ليس من المعقول أن نشكك بأي تنظيم للوسائل الخدمية بما يضبط الأمن. لا أتفق كثيراً مع الناشطين الذين يرون بمثل هذه الإجراءات حالة بوليسية، بل على العكس الترتيب لهذه الوسائل يجعل المستخدم المسؤول والمنضبط في حاله وبحريته، غير أن من يلعب بذيله فتتم محاسبته. الخلية الأخيرة للتجسس في السعودية أثبتت أن الأيادي المتربصة لديها من يدعمها والثغرات الأمنية التي ينفذون منها لا بد من ردمها.

بآخر السطر، بيان هيئة الاتصالات لم يحسم الأمر بعد، قد تبقى هذه البرامج وقد تمنع، حتى وإن حجبت أو منعت فالتقنية ولاّدة وهناك برامج عديدة تشابه الواتس اب مثلاً في متجر أبل ومتجر أندرويد، والتقنية سيل جارف قد تصعب السيطرة عليها لكن من المتفهّم أن تحاول المؤسسات الحكومية ضبط أمن بلدها القومي على ألا يكون الهاجس الأمني غولًا يمنع الناس من حياتهم الطبيعية!

نقلاً عن "الرياض" السعودية