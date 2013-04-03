"الهيئة" تشارك في مهرجان الجنادرية بزيادة 40 عضواً

تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 28) من خلال عملها الميداني بزيادة 40 عضواً مقارنة بعدد الأعضاء العام الماضي، بحسب ما أكده رئيس الهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ونشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأضاف آل الشيخ "عمل الهيئة يتركز على توجيه وتوعية الحضور، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها".

وأوضح أن الهيئة تقوم بدورها في كل محفل له خصوصيته، مثل مناسبات التراث والثقافة، التي تبرز تراث وثقافة المملكة وما وصلت إليه من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. وعن آلية التعامل مع الزوار، موضحاً أن الأعضاء يحرصون على ظهور المناسبة على نحو مشرّف، مع القيام بالمعالجة الفورية لما قد يقع من مخالفات بحسب النظام المتبع.

وتحدث آل الشيخ عن أوقات عمل الدوريات وتقسيمها، مبيناً أنه تم تنسيق عمل الفرق المشاركة بحيث يغطي حضور أعضاء الهيئة جميع أوقات وجود الزوار، ولا تتم مغادرة المكان حتى ينتهي المهرجان.

وأضاف أنه تم توزيع الأعضاء عند نقاط التجمع قرب البوابات وداخل المهرجان، إضافة إلى تكليف وتخصيص فرق للمواقع الخارجية والأسواق الشعبية، وتم تكليف 150 عضواً ميدانياً وإدارياً للعمل في هذه المناسبة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة اللجان العامة في المهرجان لإنجاح هذه الفعالية.