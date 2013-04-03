"دورة المجلات" يشارك فيها 20 موظفاً من رئاسة الحرمين

شارك أكثر من 20 موظفاً من منسوبي رئاسة الحرمين في دورة "صناعة المجلات" التي تهدف من خلالها إلى نشر المعلومات الصحيحة والتوعية توجيهاً وفتاوى لما يقارب مليار ونصف المليار مسلم يزورون أرض الحرمين الشريفين.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس لـ"العربية نت": "إن هذه الدورة تعتبر ارتقاء بالخدمات المقدمة ونقل الصورة الإعلامية الصحيحة من الرئاسة الى قنوات المجتمع الأخرى في جميع أنحاء العالم وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في إكمال المسيرة نحو طرق الإعلام الناجحة في التعريف بما قدم وسيقدم تجاه الحرمين الشريفين".

وأضاف السديس في كلمة ألقاها أمام الخريجين أنه "يجب على الجميع التعاون الجماعي المشترك بفعالية لإثراء هذه المجلات النافعة والمساهمة البناءة والخروج بها إلى العالم في قالب مفيد وبحلة مناسبة للمكان ودفع عجلة العلم أكثر وتفعيله بشكل أوسع مما هو عليه الآن".

الجدير بالذكر أن الدورة قادها في التقديم الأكاديمي مدير مركز أبواب الإعلام الدكتور مالك إبراهيم الأحمد.