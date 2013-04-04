تعرض ابن الشاعرة الأحمدي لحادث أثناء توجهه للجنادرية

تعرض أديب ابن الشاعرة الراحلة مستورة الأحمدي كاتبة أوبريت الجنادرية "قبلة النور" أمس لحادث مروري في ليلة تكريمها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة.

ووقع الحادث، بحسب ما أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، على طريق المدينة المنورة ـ تبوك قبل ساعات من موعد إقلاع الطائرة التي كانت سوف تقله ووالده إلى مدينة الرياض لحضور تكريم والدته، ما نتج عنه تعرضه لكسور وإصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسده. وهرعت إلى الموقع فرق من الجهات المختصة وتم إخراجه من بين حطام السيارة، ونقلته فرقة من الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور عبدالحميد شحات أن المصاب وصل إلى طوارئ المستشفى في حالة حرج، وأجريت له الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة وتبين من خلال الأشعة والفحص السريري إصابته بكسور متعددة في الفخذين والساقين بالإضافة إلى كدمات وخدوش متفرقة في كامل الجسد. وكان نزف كمية كبيرة من دمه قبل وصوله الى المستشفى، ما استدعى إعطاءه وحدتي دم. وحالته تتطلب تنويمه في العناية المركزة تحت الملاحظة حتى تستقر حالته الصحية.

من جهته أبان مدير مرور منطقة المدينة المنورة العميد محمد عجلان الشنبري، أن المصاب كان يقود سيارة وأثناء السير اختل توازنها وانحرفت عن مسارها ما أدى إلى اصطدامها بعمود الكهرباء الواقع على جانب الطريق. وأرجع سبب الحادث إلى السرعة الزائدة.

وفي هذا السياق كشفت الصحيفة أن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وجه بنقل ابن الشاعرة مستورة الأحمدي إلى أحد المستشفيات التخصصية في مدينة الرياض إذا تطلب الأمر ذلك وسمحت ظروفه الصحية.

يذكر أن نص أوبريت مهرجان الجنادرية من كلمات الشاعرة الراحلة مستورة الأحمدي والشاعرة نجلاء المحيا المعروفة بـ"معتزة" اعتمده الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ليقدم في حفل افتتاح المهرجان أمس.

