اتصل بي شاكيا من حملة الجوازات التي «ضفت» نصف العمالة التي تعمل لحساب مؤسسته.. قلت له: «ليتهم ضفوك معهم»!

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الآن وبعد أن انفض سامر معرض المهنة لخريجي بريطانيا أود أن يتم تقديم بيان بعدد الوظائف التي تم توقيع عقودها !

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من أعجب ما سمعت في معرض المهنة بلندن، شكوى مبتعث لمسؤول مؤسسة حكومية مشاركة: تعرضون وظائفكم على الغرباء ونحن مبتعثو مؤسستكم نتسول الوظائف عند غيركم !

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أزبد وأرعد لأن الجامعة رفضت توظيفه أستاذا للقانون، وعندما سئل عن تقدير رسالته قال: مقبول !

أزبد وأرعد على نفسك ! فالعلة فيك وليست في الجامعة التي يشترط في أستاذ القانون فيها أن يكون تقديره جيدا على الأقل في جميع شهاداته الثلاث !

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البعض يجيد لعب دور الضحية لخداع الآخرين، المشكلة عندما يصدق نفسه أنه ضحية!

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انتقدت طول خطبة الملحق الثقافي بحفل خريجي لندن ولم انتقد عمله الإيجابي الذي يشهد به المبتعثون، بعض المتصيدين في المياه العكرة يستحقون الغرق فيها !

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نشرت «عكاظ» أمس أن ثريا خليجيا عرض 30 مليون ريال للتكفل بحفل اعتزال يليق بنجم نادي الاتحاد محمد نور! كنت أظن أن ثرثرة ووعود الملايين من اختصاص بعض أعضاء الشرف السعوديين وحدهم !

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ليست المرة الأولى التي يغيب فيها محامي الجهة الحكومية عن جلسات القضايا المرفوعة لدى ديوان المظالم كما فعل ممثل الخدمة المدنية في قضية خريجي المعاهد الصحية، فالتغيب عن الجلسات من أساليب وألاعيب المحامين في المماطلة والمراوغة في سير القضايا، لكن من المعيب أن يفعل ذلك محامو الحكومة !

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وزارة الشؤون الاجتماعية: نصرف لنورة ضحية التقوس التي تكفل ولي عهد أبو ظبي بعلاجها في لندن 862 ريالا شهريا !

كلفتوا على حالكم .. أهم شيء الريالين اللي فوق الستين !

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تستطيع أن تتحمل الخسارة في كل استثمار في حياتك إلا الحب والصداقة، فلا شيء يعوض المشاعر المسلوبة !

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يقولون الأحلام لا تموت، لكن ما الحيلة عندما تولد ميتة ؟!

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية