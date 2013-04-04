"الخدمة المدنية" تشترط اختبارا للجدارة قبل توظيف السعودي

أعلن وزير الخدمة المدنية السعودي، الدكتور عبدالرحمن البراك، أن استراتيجية جديدة للوزارة ستعلن قريبا، وتشمل اشتراط التوظيف في القطاعات الحكومية، باجتياز اختبار معايير الجدارة والتأهيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن البراك - خلال مشاركته في لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز الأربعاء ـ أن العمل بالإجراء سيبدأ ابتداء من مطلع العام المقبل، بعد أن تم التنسيق مع عدد من الجهات حيال معايير الجدارة والكفاءة.

وكشف البراك أن اتفاقا تم مع وزارة العمل حاليا لتوحيد بوابة التوظيف؛ لتسهيل البحث على الخريجين والشباب الباحثين عن فرص عمل، مؤكدا أن دور وزارته يقتصر على بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، الذي يضم نحو مليون و157 ألف موظف من الخاضعين لنظام التقاعد المدني، بينهم 37% من الإناث.

واعترف وزير الخدمة المدنية بأن 73 ألف موظف غير سعودي يعملون في الأجهزة الحكومية، وأن توظيفهم يعد استثناء، مضيفا "عندما يتقدم سعودي مؤهل وفقا للمعايير سيتم الاستغناء عن الموظف الوافد".