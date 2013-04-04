"تماس كهربائي" يصيب 19 طالبة جامعية بالإغماء في جازان

أصيبت أمس 19 طالبة بحالات هلع وإغماء نقلن إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب انفجار أحد المصابيح المخالفة لاشتراطات السلامة العامة في المجمع الأكاديمي للبنات في جامعة جازان، أمس، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق" السعودية.

وباشرت فرق الدفاع المدني عملها بقيادة مدير عام الدفاع المدني في منطقة جازان اللواء حسن بن علي القفيلي، كما كلفت لجنة السلامة بالتنسيق مع الأمن والسلامة في الجامعة بإجراء كشف كامل وكتابة تقرير مفصل عن مسببات الحادث.

وقال اللواء القفيلي إن مركز القيادة والسيطرة تبلغ عن الحادث في تمام الساعة 11:12 دقيقة من صباح أمس، حيث انتقلت للموقع فرق الإطفاء والإسعاف، موضحاً أنه عبارة عن تماس كهربائي في مصباح بمبنى المجمع الأكاديمي المستأجر في مدينة جيزان، وبين أنه تمت السيطرة على الحادث من قِبل الأمن والسلامة في الموقع، وأضاف أن الحادث تسبب في إصابة عدد من الطالبات بهلع، وتم نقلهن إلى المستشفى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللمبات التي انفجرت مخالفة لاشتراطات الدفاع المدني، وأن مدير جامعة جازان أمر بتغييرها.

من جهته، أوضح مدير الإعلام الصحي الناطق الإعلامي لصحة جازان محمد الصميلي، أن قسم الطوارئ في مستشفى جازان العام استقبل 19 حالة نتيجة إصابتهن بهلع وخوف، مشيراً إلى أنه لا توجد إصابات بين الطالبات، وأنهن أعطين اللازم من الرعاية الطبية، بينما غادرت المستشفى 16 حالة، وتبعتهن في وقت لاحق ثلاث حالات كانت تحت الملاحظة في المستشفى، مؤكداً أن جميع الحالات بصحة جيدة.



من جهته، قال المتحدث الإعلامي لجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، إن الحادث عبارة عن تماس كهربائي بسيط، حدث في أحد المصابيح في المجمع الأكاديمي رقم (1) للطالبات، مضيفاً أنه تم إخلاؤه من الطالبات بانسيابية بالرغم من أنه يضم أكثر من خمسة آلاف طالبة، وقال "نظراً لوجود بعض الحالات التي أصيبت بالهلع فقد تم نقلهن إلى المستشفى للاطمئنان عليهن، حيث خرجن كلهن سالمات إلى منازلهن، علماً أنه تم استئناف الدراسة بعد معاينة الموقع إلى نهاية الدوام الرسمي".



يُذكر أن المجمع الأكاديمي نفسه قد شهد حادث تماس مطلع العام الجاري، نتجت عنه إصابة 11 طالبة، كما تعرض سابقاً لسقوط بعض من أجزاء السقف، الأمر الذي أثار القلق لدى الطالبات من تكرار الحوادث في المجمع.