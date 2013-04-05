•• أعرف أن النواحي المادية مهمة في حياة البشر.. كل البشر..



•• كما أعرف أن لدى الكثيرين قناعة بأن أي كلام آخر.. من شأنه أن يقلل من قيمة (الفلوس) في حياتنا إنما هو (مثالية) لا مكان لها في هذا الكون.

•• وأعرف أيضا أن هناك من سيرد على أي رأي آخر يخالف هذا الرأي قائلا:

•• عليك وعلى أي فيلسوف أن تتخلوا عن (مرتباتكم) في وظائفكم الفارهة.. وتنفقوها في وجه الخير حتى نصدقكم..

•• لكنني أعرف أن هناك قلة.. قد يتفقون مع القول: «إن المادة وإن كانت مهمة.. إلا أنها ليست كل شيء.. وأن الإخلاص والتفاني ومضاعفة الجهد والسعي لتحقيق الطموحات الكبرى كفيلة بأن توصلنا إلى أهدافنا.. وتعود علينا بمرتبات عالية ومصادر دخل وفيرة».

•• أي أن «المال» وسيلة.. وليس هدفا وغاية في حد ذاته.

•• لسبب بسيط هو..

•• أن التفوق.. والتميز.. والعطاء المتواصل تقود إلى النجاح.. والتألق.. وأن هذا النجاح كفيل بأن يحقق لنا أضخم العوائد المادية والمعنوية.

•• ولست أدري بعد هذا..

•• هل تتفقون مع هذه الرؤية..

** أم أنكم تشاركون من يرون بغير ذلك في أن «الفلوس» هي كل شيء.. وأنه لولا «الفلوس» لما حقق الإنسان الكثير لنفسه.. ولأهله.. ولمن حوله؟!

• لحظة:

•• هناك من يقتل أخاه.. وهناك من يختلف مع أقرب الناس إليه.. بسبب المال.. فأي مأساة أعظم من ذلك؟!

* نقلا عن "عكاظ" السعودية