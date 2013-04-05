انطلاق فعاليات شهر الخدمة الاجتماعية برعاية "صحة جدة"

افتتح مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود فعاليات الشهر الاجتماعي للخدمة الاجتماعية بمركز التدريب تحت شعار "العمل الاجتماعي عطاء ونماء"، وتأتي مشاركة أقسام الخدمة الاجتماعية في الفعاليات على مستوى محافظة جدة تجسيداً لمدى الاهتمام لدى كافة الممارسين على تطوير المهنة بتلمس احتياجات المرضى بهدف الاستفادة من كافة الطاقات الإيجابية لدى كافة العملاء، ومن ثم المساهمة في النهوض بالوضع الصحي والاجتماعي والنفسي للمرضى وأسرهم، حسبما اكدته المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، كشفت آل الشيخ أن مثل هذه الفعاليات تعزز من دور الخدمة الاجتماعية في النهوض بالخدمات الإنسانية وفق أحدث الأساليب المهنية، حيث تهدف هذه الخدمات إلى تقديم رعاية شاملة ومتميزة، وذلك لمساعدة المرضى وحل المشكلات والمصاعب الصحية التي تواجههم وذلك من خلال النصح والإرشاد وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم ومن هنا تبرز أهمية زيادة الوعي الصحي والثقافة الصحية للمرضى وزيادة الجرعات العلمية والثقافية للأفراد والعاملين في هذا المجال.



وذكرت أن الخدمة الاجتماعية لا يقتصر دورها داخل المستشفيات بل يتعداه إلى الاهتمام بالبيئة المحيطة بالمريض وأسرته ومساعدته على إجراء الحلول للمشكلات المادية والسلوكية المصاحبة لمرضه، ليكون قادراً على التعايش أثناء تقديم الخدمة الصحية له أو بعدها.