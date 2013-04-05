مجموعة شباب ينقذون مواطناً من سيول الباحة

أنقذت مجموعة من الشباب بمحافظة المخواة في منطقة الباحة مواطناً جرفت السيول سيارته عند وادي "نيران" غرب المحافظة، حسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السعودية.

وكان المواطن قد اضطر للخروج لقضاء احتياجات أسرته فداهمته السيول عند طرف الوادي، وبينما هو يصارع الموت إذا بمجموعة من الشباب يسارعون نحوه، وقاموا بإخراجه من السيارة التي نزلت إلى بطن الوادي ومتابعة السيارة التي لم تستطع مقاومة السيول وتم ربطها بحراثة زراعية لأحد أصحاب المزارع بالوادي.

وشكر المواطن الشباب على شجاعتهم ومبادرتهم التطوعية برغم خطورة الموقف.

وواصلت الأمطار هطولها على منطقة الباحة الخميس، وشملت الرهوة والجادية وبني سار وبيضان وعددا من المحافظات والقرى الأخرى، فيما شهدت الأودية والمرتفعات حضور الشباب للتنزه، في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب المياه بسدود المنطقة.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بالباحة الرائد عبدالله الظبية أنه تم تحريك 37 دورية سلامة لمراقبة ومسح الأودية في عموم المنطقة لتحذير المواطنين والمقيمين من خطورة الاقتراب من تلك المواقع، داعيا الجميع إلى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني للاستفادة من آخر التطورات والإرشادات والتعليمات.