مصرع إيرانيتين وإصابة 4 في حادث بمطار الملك عبد العزيز

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، مصرع إيرانيتين وإصابة 4 آخرين من المعتمرين خلال حادث نتج عن اصطدام ناقلة مياه بصالة الركاب رقم 13 بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي لها نشرته مساء الخميس أن الحادث وقع عند الساعة 4:40 عصراً، وتسبب في تهشم الجدار الزجاجي للصالة، ووصول الناقلة إلى منطقة انتظار الركاب بالدور الأرضي من المبنى.

وأشار البيان إلى أن الضحيتين والمصابين كانوا في انتظار موعد إقلاع رحلتهم على الخطوط السعودية ذات الرقم 2842 المتجهة إلى طهران.

وغادرت حالتان من المصابين المستشفى، وتم تصعيدهما مع باقي ركاب الرحلة المذكورة إلى وجهتهما، في حين يجري استكمال علاج الحالتين الباقيتين بالمستشفى.

وأكد البيان أن لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة باشرت التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.