وسام الشجاعة لطالب سعودي أنقذ أسرة من الموت بأميركا

منح الدفاع المدني الأميركي طالباً سعودياً يدرس في مرحلة الماجستير في جامعة ميتشيجان وسام الشجاعة، على موقفه في إنقاذ أسرة مكونة من أربعة أفراد من الموت، وإطفاء الحريق بنفسه قبل وصول فرقة الدفاع المدني.

ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية"، روى المبتعث محمد راجح الشهراني قصة الحادثة قائلا: فيما كنت أتناول وجبة العشاء في شقتي، سمعت صراخا وأصوات استغاثة، فنظرت من النافذة، وإذ به حريق يندلع في الطابق الأول من المبنى الذي أقطن فيه، وفي الشقة التي تقابل سكني، فعندما فتحت الباب رأيت ألسنة اللهب تتصاعد من شقة الجار بكثرة، في المقابل كنت أشاهد سكان المجمع واقفين دون حراك، ومكتفين بمراقبة الحدث.

وأضاف الشهراني: اتخذت قرارا سريعا في تلك اللحظة، وقررت فتح باب الشقة، واختراق النيران، فهرعت مسرعا نحو الباب، وتمكنت من فتحه، وأخرجت جميع أفراد العائلة، ثم تناولت طفاية حريق وأخمدت النار بالكامل.

وأشار الشهراني إلى أنه فور وصول فرقة الدفاع المدني قام أحد عناصرها بتسجيل معلومات عنه، وبعد أيام دعاه مدير الدفاع المدني في الولاية للحضور عنده في مقر الدفاع المدني.

فلبى الشهراني الدعوة، على حد قوله والتقى ببعض عناصر الفرقة التي باشرت الحادثة، وعبروا له عن شكرهم وتقديرهم لهذا الموقف، ومن ثم قام المدير بتقليده "وسام الشجاعة" على موقفه.