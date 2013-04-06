استفتاء المرور: 63% من السائقين لا يحترمون الأنظمة

رأى 63% من المصوتين على آخر استفتاء وضعته إدارة مرور الرياض على موقعها الإلكتروني أن السائقين لا يحترمون الأنظمة وقواعد المرور، بينما أشار 21% إلى أن سائقي السيارات يحترمون الأنظمة إلى حد ما، في حين وجد 15% منهم إلى أن مستوى احترام السائق للأنظمة جيد.



ووفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية صوت أكثر من 3 آلاف شخص على هذا الاستفتاء.

وعبر عدد من المواطنين عن عدم رضاهم بطريقة سير المركبات في السعودية، إذ استغرب أحدهم احترام الأنظمة وقواعد المرور لدى السائق السعودي عند سفره إلى دول الخليج.

ويرى مراقبون أن أسباب تهور قادة السيارات في المملكة ترجع إلى التعلم في وقت مبكر من العمر، ولفت آخرون إلى أن طريقة القيادة الحديثة، خصوصاً في المدن السعودية الكبرى، أملتها الحاجة إلى اختصار الوقت وتفادي الازدحام الذي ظل مشاهداً في جميع الأوقات، والذي يعيق الكثيرين عن تأدية أشغالهم اليومية.