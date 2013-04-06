اندلاع حريق ضخم في سوق تجاري شرق الرياض

اندلع حريق ضخم في سوق تجاري شرق العاصمة السعودية الرياض، وتصاعدت ألسنة الدخان من مبنى "الهرم بلازا" الواقع على امتداد طريق مخرج 15 بحي النسيم، ولم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

ووفق ما نشره موقع الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توجد في موقع الحريق 12 فرقة إطفاء و10 وحدات إسناد وخمس فرق إنقاذ وطائرة تكافح الحريق.



وتحدث الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمدينة الرياض النقيب محمد الحمادي لقناة "الإخبارية" السعودية أن مكافحة الحريق مستمرة حتى اللحظة، مؤكداً أنه تمت السيطرة على 80% من الحريق، ولكن بسبب كبر حجم المركز التجاري جاري العمل على إطفاء ما تبقى".

وأكد الحمادي عدم وجود خسائر بشرية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث فور إطفاء الحريق لمعرفة السبب وراءه.

وبحسب صحف محلية، قال شهود عيانٍ إن نيراناً ودخاناً كثيفاً اندلعا من الأسواق، فيما قامت الدوريات الأمنية والمرورية بإغلاق الطريق المؤدي للأسواق.