توقيف سيارة "مفحط" بالقوة الجبرية في القصيم

ضبطت شعبة مرور محافظة البكيرية بمنطقة القصيم مفحطا مساء أمس الأول الخميس بالقوة الجبرية بالاصطدام به، وفق ما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأوضح الرائد علي اللاحم، أن قائد سيارة من نوع هايلوكس قام بالتفحيط أمام الدورية، ومن ثم لاذ بالفرار، وجرت متابعته وطلب منه الوقوف إلا أنه رفض، ومن ثم تمت متابعته والاصطدام به وإيقافه جبرياً.

من جهة أخرى أوضح اللاحم، أن مرور البكيرية خلال الشهر الماضي قام بحجز أكثر من خمسين سيارة مخالفة تنوعت المخالفات ما بين تفحيط ومسيرة وطمس للوحات المركبة وتظليل المركبات بالكامل.