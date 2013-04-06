تصحيح سوق العمل

سمعت انتقادات واسعة حول حملة وزارة العمل ضد العمالة السائبة التي نفذتها خلال الأسبوع الفائت، والحقيقة أن ردود الأفعال التي سمعتها تؤكّد لي مرة أخرى بعض الأرقام التي لم أكن أصدقها وهي أنه يوجد لدينا حوالي 5 ملايين عامل غير نظامي، وهذا الرقم إن كان صحيحاً فإنه ينذر بمشاكل اجتماعية واقتصادية مستقبلية يصعب توقع تأثيرها على بلادنا. كلنا سمعنا عن المتسللين الأثيوبين والأرقام المروعة التي تم ضبطها والجرائم التي ارتكبتها في عسير، وما لم يكن هناك حزم تجاه هذه القضايا الاجتماعية والأمنية والاقتصادية سوف يتفاقم الأمر، لأنه إذا صح أنه يوجد لدينا خمسة ملايين عامل غير نظامي فإن هذا يعني أن 20% من السكان غير نظاميين وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. ما سمعته من نقد حول الحملة الأخيرة ينقسم إلى قسمين، الأول: فئة من الناس لا يوجد لديها قناعة بجدية وزارة العمل ولا جدية الجهات الأخرى في محاربة هذه الظاهرة ويقولون إنها مجرد "هبة" وتخفت وبعدها لن نسمع شيئاً عن العمالة السائبة، فالمشكلة موجودة منذ سنوات طويلة ولم تتم معالجتها وسمعنا بكثير من هذه الحملات التي انتهت بعد ذلك على "فشوش".

هذه الفئة تتمنى أن تستمر هذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل لكنهم يقولون: "ما كل ما يتمناه المرء يدركه"، على أن المشكلة تكمن في الفئة الأخرى التي لا ترى أن هذه الحملة على حق، بل تراها متعسفة، هؤلاء يحاولون إبراز السلبيات مثل التركيز على "تقطيع إقامة" بعض المقيمن، والتي وأن صحت، ليست مشكلة كبيرة وإن كنا لا نقرها أبداً، فالمفروض أن نركّز على المشكلة الأصلية وليست الظواهر السلبية التي قد تصاحب معالجتها والتي يمكن تصحيحها. مشكلتنا مع هذه الفئة أنهم لا يعون أنه يوجد بيننا أكثر من مليوني عاطل عن العمل، وهذا الرقم مرشح للزيادة وأنه يجب على الدولة أن تتخذ ما هو مناسب وتفرض نظامها بالقوة على المخالفين لحماية مواطنيها. كما أن أصحاب هذا الرأي لا يعون المخاطر الأمنية التي تتسبب فيها العمالة السائبة.. أذكر على سبيل المثال أن بعض العمالة السائبة كانت تسرق "كيابل الكهرباء" من الشوارع وتبيعها وكانت هذه الظاهرة تسبب خسائر اقتصادية كبيرة وتؤخر التنمية. في اعتقادي أنه يجب أن ننظر لهذه الحملة بعيداً عن "الأنانية" و"المصلحة الشخصية" ويجب أن نفكر كمواطنين في وضع مصلحة الوطن في مقدمة كل شيء.

يبقى هناك مشكلة يجب أن تحل وهي أنه عندما تساوي الحملة بين حملة الشهادات العليا والمتخصصين مثل المهندسين والاطباء والمعلمين ومن في حكمهم وبين العمالة السائبة هنا تبدأ المشكلة، لأن فكرة أن يعمل طبيب في مستشفى غير الذي يملكه كفيله فهذا أمر وارد، ولا اعتقد أنه يمثل مشكلة حقيقية لأن البلد أولًا بحاجة إلى خدمات هؤلاء المتخصصين، وهم حقيقة لا يزاحمون السعوديين في العمل بل على العكس من ذلك هناك فراغ مهني كبير في كافة التخصصات. كما أن هذه الفئة متعلمة ولا تشكل هاجساً أمنياً أو اجتماعياً بل إن كثيراً منهم مندمجون ضمن البنية الاجتماعية/ الثقافية للمملكة وهذا يجعلنا نفكر في أهمية أن تفرق الحملة بين المتسللين وغير النظاميين وبين المتخصصين والفنيين الذين يعملون لدى آخرين من غير كفلائهم، فظاهرة "التستر" بالنسبة لهؤلاء نشأت لأن الدولة لم تضع نظاماً يسمح بحركة المهنيين غير السعوديين بشكل نظامي وواضح، لأنه لو كان هناك مكتب تنسيق في وزارة العمل يسجل حركة المتخصصين والمهنيين في العمل وتنقلاتهم ويعطيهم التصاريح الللازمة لكان الأمر أسهل ولما تعطلت التنمية كما حدث الأسبوع الفائت، ولما انتقد أحد هذه الحملة.

أعيد وأكرر أن من حق حكومة المملكة أن تتخذ كل الإجراءات التي تحمي بها أرضها ومواطنيها، والانتقادات غير المنطقية التي قرأتها في "التويتر" خلال الأيام الفائتة، هي مجرد "عواطف" حتى تلك التي أطلقها بعض الزملاء المقيمين في بلادنا، ونحن هنا نعتز بوجودهم بيننا فهم إخوة أشقاء، لكن هذا لا يعطيهم الحق أن ينتقدوا هذه الحملة، حتى لو كانت ضد مصلحة بعضهم، فالواجب أن يقوم كل إنسان بتصحيح وضعه في العمل لأن في هذا حماية له ولأسرته وللمجتمع ككل.

على أن المشكلة التي لا يتحدث عنها أحد هي كيف تجمعت لدينا كل هذه الأعداد من العمالة غير النظامية، وأنا هنا أعود لمخاوف الفئة الأولى من هذه الحملة، لأنه لم تتجمع هذه الأعداد بين يوم وليلة بل خلال سنوات طويلة، والحقيقة أنه إذا لم تستمر الحملة وتحقق نجاحات واضحة فلن يثق أحد بأي حملة مستقبلية، وسوف يتعامل معها الناس بعدم جدية وعلى قول الأخوة المصريين "الغربال الجديد له شدة"، والاعتقاد هنا أن هذه الحملة سوف تتراخى بعد عدة أيام وسوف ينتهي الأمر وتعود "المياه إلى مجاريها" وكأن شيئاً لم يكن. أتمنى أن هذا لن يحدث وآمل أن يخيب ظن البعض الذين يتحدثون بثقة مطلقة أنها "مجرد أيام" وينتهي الأمر.

لقد شعرت بتأثير الحملة على كثير من الناس، وهذا يجعلني أؤكد هنا أن "إرادة الدولة" هي التي تصنع التغيير، فإذا ما أرادت الحكومة أن تقوم بدورها المطلوب منها، فلن يقف أمامها أي شيء، ولكن المهم أن يكون هناك "تصميم" على تحقيق نتائج يشعر بها كل الناس ويكون هناك "متابعة" لاستمرار هذه النتائج، فالمسألة لا يمكن أن تكون فقط مجرد "حملات مؤقته"، بل يجب أن تكون "حملات دائمة" يفرضها النظام وتنفذها أجهزة الدولة المختلفة. ما تؤكده حملة الأسبوع الفائت أنه بمقدورنا فعل الكثير وتصحيح الاوضاع الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مدننا وقرانا، ولا أنسى هنا دور المواطن الذي يجب أن يكون إيجابياً وفعالًا فهو يحمي نفسه وأبناءه أولًا، ويجب عليه أن يفكِّر في المستقبل وليس اليوم فقط، وهناك وقت ومدة كافيين لتصحيح أوضاع الكثيرين لكي تكون الإقامة نظامية، وفي ذلك حماية للطرفين في الحقوق والواجبات في بلد تساند وتساعد الحق والعدل داخلياً وخارجيًا لأن ما نفعله اليوم هو في سبيل المستقبل.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية