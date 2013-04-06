على مين تلعبها..؟

للمواطنين والمقيمين كل الحق في تسجيل مواقفهم تجاه نظام «ساهر»، فهم لا يرون منه إلا جانب الجباية، دون النظر إلى ما يصرح به مسؤولو المرور من أنه ساهم في تقليل عدد الحوادث وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لأن هذه التصريحات تأتي في ظل نشر صحفي يومي لحوادث مرورية قاتلة ولحفلات تفحيط متواصلة داخل المدن الرئيسية.

وإذا كنا نشهد اليوم عدداً من الحملات الموفقة للقبض على بعض نجوم التفحيط، فإن الأستاذ ساهر لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، فهو أرقى من أن يشارك بحملات، هو يلزخ الناس بالمخالفات المئوية، دون أن يتحرك من مكانه.. ويا ويلك وظلام ليلك، حين تتأخر أكثر من شهر بالتسديد، ستتضاعف المخالفة على الرغم من تحريم العلماء لذلك، وإن لم تسدد، فلن تسافر ولن تستقدم ولن تستخرج أية وثيقة رسمية، بما فيها تأشيرة الاستقدام، أو حتى عقد الزواج.. ما أقواك يا ساهر.

وساهر للمعلومية سجّل (لدي الوثائق) مخالفة على سيارة مواطن من الرياض.. السيارة مخبطة وداخل حوش استراحته ولوحاتها عليها.. موقع المخالفة منطقة جبلية نائية بالمدينة المنورة. يا هووووووه، على مين؟!.. وعلى مين الآليات الجديدة التي بدأنا نسمع عنها بإسقاط المخالفات؟!.. وعلى مين المرور السري يحتسب مخالفة على سيارة ملتزمة بالأنظمة بسبب تظليل الزجاج المصرح به رسمياً، وترك السائق يذهب دون أن ينزع التظليل؟!.. على مين؟!.



*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة" السعودية