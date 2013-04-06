موجة غبار تتسبب في انعدام الرؤية بالرياض والمنطقة الشرقية

حذرت مصلحة الأرصاد وحماية البيئة السعودية سكان العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، الجمعة، من موجة غبار ستتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وذلك بعد أن رفعت مستوى التحذير لتلك المناطق للون البرتقالي، ما يعني تنبيهاً متقدماً عن تأثير ظاهرة جوية يجب أخذ الحيطة والحذر منها، فيما تم رفع التحذير في المناطق الشمالية والغربية للون الأصفر الذي يحذر من احتمال تأثر منطقة ما بظاهرة جوية.

وكانت أجواء السعودية تأثرت بكتلة هوائية باردة تسببت في انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتتراوح من 5 إلى 10 درجات مئوية على مناطق شمال السعودية تشمل تبوك الجوف وحائل، وتمتد حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وجاءت الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وبدت السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق البلاد.

وشهدت الرياض موجة غبار وُصفت بالقوية قبل أن تتحول إلى رياح قوية، في وقت تعرضت فيه حفر الباطن لعاصفة رملية قوية، بينما عُلقت الدراسة اليوم السبت في بقيق والمنطقة الشرقية والإحساء.

وتسببت موجة الغبار التي تمر بها المنطقة الوسطى في حادث مروري كبير تسبب في وفاة شخص وإصابة 25 آخرين، نتيجة اصطدام حوالي 22 سيارة في طريق الرياض- الطائف بالقرب من مركز الخاصرة، وتم نقل الضحايا لتلقي العلاج.

وفي وسط الرياض، تسببت موجة الغبار في انحراف حاوية أمتعة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتلحق أضراراً بالغة بطائرة تتبع لشركة ناس للطيران كانت متوقفة في ساحة مواقف الطائرات.

وأحدث الاصطدام أضراراً بجسم الطائرة الأيمن والجهة اليسرى لغطاء المحرك الأيمن، ورفض مدير مطار الملك خالد المناوب، سعود الأسمري، التعليق على الحادث.

