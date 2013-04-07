إدارات تابعة لـ"التربية والتعليم" تفقد أختاماً رسمية

أعلنت إدارات رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم في السعودية، عن فقدانها لأختام رسمية.

ووفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اضطرت الإدارات للإبلاغ والتعميم بعدم اعتماد تلك الأختام مستقبلاً حرصاً على عدم استغلالها.

وفُقدت الأختام الرسمية خلال العام الجاري من إدارات مدارس وإدارات داخلية ومكاتب تربية، وأخرى خاصة بمسؤولين في الإدارات التعليمية.

وأكدت مصادر مطلعة أن فقدان أو سرقة الأختام ليست وليدة العام الجاري، وإنما تكررت في أعوام سابقة ويتم التعامل معها بنفس الآلية القائمة على "التعميم" و"إخلاء المسؤولية".