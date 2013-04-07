الثالوث المتآمر قاعدي إخواني فارسي

من يتأمل ما يروج في ساحتنا الداخلية - من حراك مشبوه واعتصامات لرجال ونسوة أمام مؤسسات رسمية، وما كشفته محاكمة المتورطين في الإرهاب من أمور تؤكد مدى إجرامهم وخيانتهم، وعزمهم على تدمير الوطن، إضافة إلى بيانات يبثها بعض إخونجية الداخل، عبر مواقعهم وصفحاتهم على الإنترنت، بيانات ظاهرها نصح، وباطنها سم زعاف وتحريض على الوطن ومنجزاته، إلى ما كُشف عنه مؤخرا من قبض على خلية تتجسس لحساب إيران - من يتأمل ذلك يدرك أن ما يحدث لاعنوانَ له سوى أنه: ثالوث تآمري؛ قاعدي، إخواني، فارسي.



لم يعد خافياً أنه يوجد في بلادنا أمة من المناصرين للقاعدة المؤيدين لإرهابها، جهرًا أو همسًا أو تقية أو صمتًا، يتساوى في ذلك الجميع، فكل الجرائم التي يرتكبها أعضاؤها بما فيها الدعارة– حسب ما كشفه المدعي العام عن تردد بعض عناصر من خلية ال 24 لوكر دعارة - لا يراها أولئك المناصرون من دعاة ورجال دين وغيرهم - إرهاباً، أو خيانة، أوعيباً، أو قضية تستحق النقاش، ناهيكم عن الإدانة، فأولئك لهم حسابات خاصة، وأجندات معروفة، وليس بعيداً عنا ذلك الذي يسمي الهالك ابن لادن بالشيخ بل ويترحم عليه! وفي حومة مناصرته لشيخ الإرهابيين، ينكر ما يعرفه كثيرون عن القاعدة من تكفير المسلم وإراقة الدماء، في حين تؤكد كل الوقائع ما أنكره، بل إن ابن لادن كان كفر الدولة برمتها! ألم يقل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: إن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة وخرج عن طاعة ولي الأمر. (الشرق الأوسط - 9 جمادى الأولى 1417ه).



لم يعد أمر النصرة محصورًا في بعض القضاة والدعاة ورجال الدين والقائمين على الجمعيات الخيرية الذين مولوا القاعدة بملايين الريالات من أموال المحسنين، بل تعدى ذلك إلى بعض الأكاديميين الذين استماتوا في دفاعهم عبر الإنترنت لإطلاق سراح إحدى الإرهابيات وباقي المجرمين، ولقد شكلت المواقع الوظيفية والدرجات العلمية المتقدمة لعناصر الخلية المتهمة بتمويل القاعدة وغسيل الأموال وتمرير المعلومات مستغلين مواقعهم الوظيفية، صدمة كبيرة لدى المتابعين.



إذن ليس الخطر في القاعدة التي أفشل رجال الأمن كثيرا من خططها، بقدر ما هو في اتساع عدد المناصرين لها من ذوي التأثير، والحضور المنبري، ولهذا لم يأتِ من فراغ النداء الذي وجهه أحد مجرمي القاعدة للأتباع وللخلايا النائمة في بلادنا بقوله:



"لا بدّ من أن تكون السيطرة على المظاهرات من البداية لأهل الدين الصادقين المجاهدين... (لاحظوا قوله أهل الدين) ورفع الصوت في قضية الأسرى والمطالبة بفكاكهم وعرض القضية في المجالس والمنتديات العامة، وطرح قضية الأخت الداعية المجاهدة ثبتها الله هيلة القصير على أكبر نطاق كما حدث قبل أشهر... والوقوف مع الأخوات اللاتي يخرجن معتصمات ومتظاهرات والدفاع عنهن"!



يتحدث ذلك الإرهابي بكل ثقة، ويرسم لأتباعهم ما يجب عليهم فعله، ولذا رأينا كيف تحفل المنتديات والمواقع الألكترونية بنشر صور المعتصمين، والتحريض على الدولة، وأمّا الدفاع عن إرهاب المرأة فلم يستحِ أحد مناصري القاعدة من القول إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجن امرأة قطّ! في تلميح خبيث إلى سجن نسوة القاعدة الإرهابيات، فهل حسب ذلك المتلطي بالدين أنه يمكن للدولة أن تتغاضى عن إجرام المجرمات الداعمات للإرهاب والمتآمرات على أمن الوطن لمجرد أنهن نسوة؟ ثم هل يظنن أنّ الرسول كان سيسامح امرأة خائنة ومتآمرة على أمن البلاد والعباد؟ أليس ما تفعله أولئك النسوة والرجال المحرضون لهن إفسادًا في الأرض؟



أمّا الوجه الثاني للتآمر فيتمثل في الإخوان المسلمين، وهناك أنباء متواترة تشير إلى أن ثمة مؤامرة إخوانية، تحاك في الخفاء وبأدوات وزعامات على مستوى القيادات البارزة تستهدف دول الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص الإمارات والكويت والسعودية.



ونقل عن مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة "أن معركة السيطرة على دول الخليج هي في المقام الأول معركة حياة أو موت بالنسبة للإخوان، وبالتالي بدأت تُحرك الخلايا النائمة لديها في الخليج لدعم ذلك التوجه، في أعقاب تمكنهم من السيطرة على مجريات الأمور في مصر".



ومن يقرأ أدبيات هذه الجماعة، ويتمعن في خطابها السياسي، سيجد حضورًا لافتًا لمصطلح "الأمة" بمعناه السياسي، الذي يقوم على إلغاء الأوطان والأنظمة القائمة.



ولعلنا ما زلنا نذكر ملتقى النهضة الذي منعت الكويت إقامته على أرضها، خطط وروج له الإخوان المسلمون ليدشنوا من خلاله مرحلة الاستيلاء على الحكم في دول أخرى، بعدما استولوا على حكم بعض الدول العربية عبر ما عرف ب (الربيع العربي)، وقد حشدوا للملتقى أمة من الناقمين والحاقدين والذين في قلوبهم مرض تجاه أوطانهم الخليجية، عدا عن عملاء إسرائيل كعزمي بشارة!



وكانت دولة الإمارات العربية قد كشفت عن تنظيم سري ينتمي للإخوان كان يسعى للاستيلاء على الحكم فيها، وقد أشارت بعض التقارير إلى أن خطة الإخوان تتجه إلى البدء فوراً بتهريب الأسلحة، وتخزينها لدى عناصر أمينة تابعة للإخوان في دول الخليج المستهدفة، ربما إلى أن تحين ساعة الصفر بحسب الأوهام التي يتصورونها.



أما الخلفية التي تنطلق على أساسها هذه المؤامرة فإنها حسب أحد الخبراء: تبدو في السعي المجنون للسيطرة على الثروة والإمكانات المادية لهذه الدول، بهدف استخدامها في تمويل إحكام سيطرتهم، وبقائهم على رأس حكومات الدول التي قفزوا عليها، بالإضافة إلى تمويل مخططات قادمة لتمكين جماعتهم من الوصول إلى الحكم في دول أخرى. ويشار في هذا الصدد إلى "تصريحات وزير التربية والتعليم الكويتي السابق التي كشف فيها عن مطالبة خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة في مصر بمليار ونصف المليار دينار كويتي، مقابل الحفاظ على استقرار الأوضاع في الكويت بتهدئة تنظيم الإخوان هناك". وهذا يؤكد أن ثمة خلايا نائمة في كل دول الخليج تابعة لتنظيم الإخوان، تنتظر الإشارة لتبدأ في تنفيذ مخططهم الإجرامي.



وأمّا ثالثة الأثافي فهي إيران الفارسية، حيث قُبض في بلادنا منذ أسابيع على خلية تجسس تعمل لحسابها، وكلنا يعلم أنّ لهذه الدولة المارقة أطماعاً قديمة في منطقتنا يتوارثها الفرس جيلاً بعد جيل، أما تاريخها مع بلادنا فتاريخ أسود تؤكده مواسم حج عديدة عبر أتباعها في دولة خليجية ما زالوا حتى اليوم يشنون حملات مغرضة علينا من خلال صحفهم وشبكة الإنترنت، هذا عدا عن محاولة إيران إغراق بلادنا بالمخدرات، عن طريق حزب الشيطان في لبنان الأكثر زراعة للمخدرات في المنطقة. كل تلك المحاولات حوصرت ولم تحقق نجاحا يذكر، لكنها لا تفتأ تحاول، لذا زرعت خلية تجسس عندما كُشف عنها، سارعت إلى إعلان براءتها على الرغم من أن البيان لم يذكرها، فبدت كالمريب الذي كاد أن يقول خذوني. ولم تكتف بذلك - فحسب ما جاء في الصحف - "أخذت تدير صفحات على الفيسبوك للنيل من بلادنا ورموزها والإساءة إليهم، باستخدام أسماء سعودية للإيحاء بأن صاحب المعرف سعودي، وبالبحث عن المعرف ثبت أنه من إيران، أو من بعض المدن العراقية". لم تكن بلادنا الوحيدة التي استهدفتها دولة المجوس بخلايا التجسس، فقد كشفت كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين واليمن شبكات تجسس تعمل لحساب إيران.



وقد أشار تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية إلى سعي إيران لتوسيع قدراتها الاستخبارية، اعتمادا على عدد كبير من الجواسيس، كما يدير دبلوماسيوها شبكات التجسس، إذ تملك أكثر من 30 ألف ضابط تجسس، ويقوم المرشد الأعلى آية الله خامنئي بتوجيه وزارة الاستخبارات والأمن التي تشرف على جميع العمليات السرية، ويتولى تنفيذها في الخارج فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. لا ريب أن هذا ليس سلوك دولة تحكمها القوانين والأعراف الدولية، بل سلوك عصابة إجرامية.



وفيما يخص خلية التجسس التي قبض عليها في بلادنا وقوامها 18 فرداً، فلا ريب أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولذا ينبغي ألا يسارع أحدٌ إلى شيء من الحكم أو القول حتى تثبت التهمة، لكن فيما لو ثبتت هل يجوز التشكيك في صحة الأدلة؟ وهل يوصم من يقول بإدانتهم بالعنصرية أوالطائفية؟ يقيناً أنه فيما لو ثبت الاتهام، فإنه لن يكون هناك ما يحول دون الانحياز إلى الوطن ضد المتآمر أياً كان، وسبق أن كتبنا وما زال يكتب كثيرون ضد القاعدة وإرهابييها، فعند حدود أمن الوطن وسلامته الذي يعني سلامتنا وأمننا جميعا، تتهاوى جميع الحسابات، ولا تبقى إلا صورة الوطن ماثلة أمام عيوننا.

* نقلا عن "الرياض" السعودية