الرياض تحتضن معرض الفن التشكيلي للأيتام

تحتضن مدينة الرياض معرض الفن التشكيلي للأيتام والذي يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويهدف المعرض إلى تدريب الأيتام على الرسم والفن التشكيلي كما يتيح لهم فرصة الانخراط مع المجتمع من خلال مشاركة العديد من الزوار في فعاليات المعرض.

وتحدثت لطيفة أبونيان مديرة الإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ"العربية" قائلة إن فكرة المعرض مقامة على أساس فعاليات يوم اليتيم العربي مشيرة الى أن الهدف من ورش المعرض إبراز مواهب الأطفال.

وانطلق مشروع تدريب الأيتام على الرسم والفن التشكيلي، وتنمية تعلُّقهم بحروفِ الألوان المنبثقة من الريشة في دور الأيتام منذ عام لملء فراغهم بالفائدة، وتشجيع الموهوبين منهم على الاستمرار ليكونوا مشروع فنانين في المستقبل، وإقامة المعارضِ المخصصة لهم ليتواصلوا مع المجتمع ولتعريفه بأنفسهم ومواهبهم.

وينظم المعرض ورشةَ رسم لتدريب البراعم من الأيتام على المشغولات الفنية ومتيحا للزوار مشاركتهم والتعلم معهم لإضفاء أجواء من التقارب والسعادة ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع.