من المظاهر التي كانت تشتهر بها هيئة الأمر بالمعروف قبل سنوات هي استخدام المايكروفون للتنبيه لموعد الصلاة.. كان "جمس" الهيئة يدور في الأسواق وينادي" الصلاة .. الصلاة جزاكم الله خير.. سكّر .. سكّر.. الصلاة".. لم أعد أسمع هذه النداءات.. ولا أعلم هل صدر قرار بمنعها.. أم أن الهيئة اتخذت أساليب أخرى..

ماذا سيحدث اليوم لو عمدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعادة هذا التقليد، لكن من خلال النداء بالركن الثالث من أركان الإسلام .. الزكاة؟!

بحيث يقوم اثنان من موظفي الهيئة بالانطلاق بـ" جمس الهيئة" بمرافقة محاسب من مصلحة الزكاة والدخل، نحو منازل التجار وشركاتهم ويرددون: "الزكاة.. الزكاة جزاكم الله خير.. ادفع .. ادفع.. الزكاة"! - ربما لم يتبق سوى هذه الطريقة كي يمتثل هؤلاء ويدفعون الزكاة!

أكثر عبارة مملة سمعها السعوديون خلال السنوات الماضية هي: لو أنه تم استخراج الزكاة بدقة لم يتبق فقير واحد!

كثيرون لا أظنهم يدفعون.. لا أقول تعمداً.. ربما تهاوناً .. ربما وجدوا من يوجد لهم المخارج والرخص الفقهية.. اتحدث عن (الزكاة) بعدما طالعت لقاء الأمير الوليد بن طلال كاملاً، وسمعته يقول إنه يخرج الزكاة.. لكنه لم يخبرنا: أين يخرجها؟ ومن هم المستفيدون منها.. الناس تتحدث عن زكاة تقدر حسابياً بمليارين ونصف المليار ريال!

هذه ليست (صدقة) حتى يخفيها، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه.. هذا حق معلوم..

الخلاصة: هل فشلت (مصلحة الزكاة والدخل) في تحقيق الركن الثالث من أركان الإسلام؟!

*نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية