الرؤية تتحسن في شرق ووسط السعودية بداية من اليوم

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية في تقريرها اليوم عن حالة الطقس أن يطرأ تحسن في مدى الرؤية الأفقية عما كانت عليه في اليومين السابقين على شرق ووسط المملكة مع استمرار نشاط الرياح السطحية على تلك المناطق، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

كما توقّع التقرير سماء صحو بوجه عام عدا ظهور تشكيلات السحب على المرتفعات الجنوبية والغربية.

وحدّد التقرير حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر بأنها ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج فترة الظهيرة، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



وكانت موجة الغبار التي تمر بها المنطقة الوسطى تسببت في حادث مروري كبير نتج عنه وفاة شخص وإصابة 25 آخرين، وذلك بعد اصطدام حوالي 22 سيارة في طريق الرياض - الطائف بالقرب من مركز الخاصرة.

فيما شهدت العاصمة الرياض موجة غبار قوية، في وقت تعرضت فيه حفر الباطن لعاصفة رملية، بينما عُلقت الدراسة امس السبت في المنطقة الشرقية ومحافظات بقيق والأحساء.

ومن جانبها أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزية مرافقها الصحية كافة لاستقبال الحالات الطارئة، وعمل أقسام الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة مضاعفات موجة الغبار التي تضرب بعض مناطق السعودية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

اللون البرتقالي في الإحساء

وواصلت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيراتها على موقعها من استمرار الغبار، وفيما خفضت لون الإنذار بالنسبة للرياض والمنطقة الشرقية للون الأصفر، أبقت على اللون البرتقالي في الإحساء، والذي يعني تنبيهاً متقدماً عن ظاهرة جوية صادرة عن نظام الإنذار المبكر تتطلب أخذ الحيطة والحذر.

وأكدت أن الإحساء تتعرض حالياً لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

عدم الخروج إلا للضرورة

وحذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من التعرض لموجة الغبار التي تشتد في شرق ووسط وشمال السعودية حالياً، ونصحت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية خلال هبوب العواصف الرملية، مع ضرورة عدم الخروج إلا للضرورة.

وأضافت: "ينصح جميع المواطنين والمقيمين، وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها".

واضافت: "لا تنسى أهمية تنظيف المنازل والمباني بشكل جيد من آثار الغبار، وخاصة غرف النوم والأغطية والفرش، وضرورة إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل، وإعطاء مزيد من الاهتمام بالنظافة الشخصية".

وتابعت في سلسلة نصائحها: "ننصح السائقين بإغلاق النوافذ جيداً أثناء القيادة في الأجواء الترابية، مع تشغيل جهاز التكييف أثناء القيادة على درجة حرارة مناسبة إن دعت الحاجة".

وشددت على "أهمية لبس الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل، باعتبار أن ذرات الغبار تعمل على تهييج الجهاز التنفسي".

أكثر من 1500 طفل

ومن جانب آخر، كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الدكتور صالح السلوك، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل أكثر من 1500 طفل بسبب موجة الغبار خلال اليومين الماضيين، وهم من المصابين بحساسية في الصدر والتهابات بالشعب الهوائية وتم عمل اللازم لهم.

وأكد المختص في المناخ، خالد الراضي لـ"العربية.نت" أن هذه الأجواء ستستمر لعدة أيام بسبب الفترة الانتقالية من الشتاء للربيع. وقال: "هذه التقلبات الجوية والرياح والأمطار هي نتاج الفترة الانتقالية ما بين الربيع والشتاء، وهو أمر طبيعي يستمر من 15 مارس/أذار وحتى 10 أبريل/نيسان، وتتخلله سحب قوية ودرجات حرارة متفاوتة ورياح نشطة".

كما حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين من أخطار الرياح والغبار، وحددت المديرية في تعليقات لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من موجة غبار مستمرة، مشددة على عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من أخطار الرياح والغبار عن طريق متابعة الاستماع للنشرات الجوية، والتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.

وقالت محذرة في عدة تغريدات إن "استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على الجبيل وحفر الباطن والدمام والظهران".

ونبّه الناطق بمدني الجوف، المقدم عطالله القاران، إلى أنه من المتوقع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي تحد من الرؤية الأفقية لأقل من كيلومترين وحتى 10 أمتار.