متخصصون: معدلات الإصابة بالسكري في السعودية "مرعبة"

وصف متخصصون عالميون معدلات ارتفاع الإصابة بمرض السكري في السعودية بالمرعبة، محذرين من تزايد أعداد المصابين، وأشاروا إلى دراسات حديثة ذكرت أن 30% من سكان السعودية مصابون بالسكري، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وأوضح عميد الكلية الملكية للطب في المملكة المتحدة الدكتور جون باتريدج خلال المؤتمر العالمي للسكري أن السعودية تقع ضمن لائحة الدول العشر التي تعاني معدلات الانتشار الأعلى عالمياً للسكري، معتبراً النسبة مرتفعة جداً مقارنة بدول العالم الأخرى.

وأشار الدكتور باتريدج إلى أن نسبة ارتفاع السكري في العالم تتضاعف من 3 إلى 5 كل 10 أعوام، إذ يعتمد هذا الارتفاع على مكان حدوث السكري، وبالذات الدول النامية مثل السعودية وإفريقيا التي فيها نسبة حدوثه عالية، معتقداً أن هذا الارتفاع له علاقة بالعادات الغذائية وطريقة الحياة.



ومن جهته، بيّن استشاري غدد صماء رئيس قسم وحدة الغدد الصماء في مستشفى الملك فهد العام في جدة الدكتور عبدالوهاب أحمد باوهاب أن تسمية بعض أمراض السكر بالمخفية، يرجع لأنها تخفى على مريض السكر.



فيما كشف أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكر الدكتور محمد حلاوة، دراسة خاصة بمعدلات التهاب الأعصاب الطرفية في مرضى السكري، جاءت النتائج لافتة للنظر، لأنها مثلت وجود نسبة عالية من مرضى السكري الذين يعانون من التهاب الأعصاب الطرفية، بنسبة 65%، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من أجل التعامل مع هذا المشكلة المنتشرة بالمملكة.