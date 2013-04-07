مهرجان "الجنادرية" يفتح أبوابه للعوائل منذ العصر

يفتح مهرجان الجنادرية أبوابه في الرابعة من عصر اليوم للعوائل لمشاهدة الفعاليات التي تتم بمتابعة ورعاية الأمير متعب بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والشيخ عبدالمحسن التويجري، بحسب ما أكده اللواء عبدالرحمن الزامل مدير مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة 28 ونشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وأشاد اللواء الزامل بالحضور الكبير الذي شهده المهرجان خلال اليومين الماضيين والذي تجاوز 700 ألف زائر استمتع من خلالها الزوار بالتراث والثقافة وجميع ما يقدم من برامج وفعاليات مميزة أسعدت الحضور، مبيناً أن الإمكانات جنّدت لراحة الزوار من خلال مشاركة جميع القطاعات العسكرية.

يُذكر أن المهرجان شهد تطوراً كبيراً خلاف السنوات التي مضت من خلال التنظيم والمشاركات المحلية والخليجية وضيف الشرف، ما ساهم في زيادة الزوار عاماً بعد عام من داخل الرياض ومن خارجها.