67 % من الطلاب لا يستخدمون "فيسبوك" لأغراض تعليمية

بلغت نسبة الطلاب السعوديين ذكوراً وإناثاً الذين يتأثرون سلباً في تحصيلهم الدراسي بسبب استخدامهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 78%، في حين يستخدم 67% منهم الموقع لأغراض مختلفة لا تشمل الدراسة، وفق دراسة علمية حديثها قدمها الباحث السعودي مساعد بن حمدان الشراري طالب الدراسات العليا في كلية الإعلام قسم الصحافة في جامعة اليرموك الأردنية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، كشفت الدراسة أن أكبر دافع يقود طلبة الثانوية بالمملكة لاستخدام فيسبوك هو قضاء وقت الفراغ والتسلية والتواصل مع الأصدقاء، كما بيّنت أن ما نسبته 57% من المدارس الثانوية بالمملكة لا يوجد لها صفحات على فيسبوك.

وقال أفراد عينة الدراسة التي يبلغ قوامها 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس الثانوية الحكومية والأهلية في الرياض، إن هناك تأثيراً سلبياً على الطلبة من استخدام فيسبوك، وأهم هذه التأثيرات مشاهدة صور غير أخلاقية والتعرف على أصدقاء سوء وضياع وقت المذاكرة ومشاهدة فيديوهات غير أخلاقية وإقامة علاقات مشبوهة تفسد أخلاقهم بشكل كبير، كما أنه لا يُجدي كثيراً في التحصيل الدراسي.

وطالبت الدراسة بتوعية طلاب الثانوية بالمخاطر السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي والمشكلات الأخلاقية والاجتماعية التي يمكن أن توجدها بالمجتمع، كما شددت على ضرورة توجيه النصح والإرشاد من أولياء الأمور للطلبة بمخاطر تلك الشبكات وإرشادهم للاستخدام الأمثل لها.

وقد حصل الشراري على درجة الماجستير في الإعلام عن دراسته التي كانت بعنوان "استخدامات طلبة المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على تحصيلهم الدراسي" وأخذت الدراسة فيسبوك نموذجاً.