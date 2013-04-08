الدفاع المدني يعلن عن إنشاء 200 فرع بمختلف أرجاء المملكة

أوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سعد بن عبدالله التويجري، أن المديرية سوف تنتهي من إنشاء 200 فرع للدفاع المدني خلال الشهرين القادمين، فضلاً عن بدء مرحلة جديدة لافتتاح فروع أخرى.

وأكد الفريق التويجري في تصريح لـ"الوطن"، على هامش توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون بين جهاز الدفاع المدني السعودي والدفاع المدني الأردني في مجال الحماية المدنية ومواجهة الكوارث والحوادث الكبرى، أول من أمس، أن عام 2013 سيشهد افتتاح فروع للدفاع المدني. وتابع "سنبدأ بمرحلة جديدة، وهي افتتاح فروع لا أستطيع الحديث عنها إلا بعد أن تنتهي، وستشمل جميع مناطق المملكة".

ولفت مدير عام الدفاع المدني إلى أن خطة توزيع أفراد الدفاع المدني الملتحقين بالعمل في الجهاز، تتركز في عدة محاور، منها استحداث وحدات ميدانية جديدة يتم تشغيلها بالكامل من الخريجين الجدد، بالإضافة إلى سد النقص في بعض الوحدات والمراكز بما يحقق الاستغلال الأمثل لقدرات هذه العناصر الشابة ومتابعة تطوير مهاراتهم، وتنمية خبراتهم العملية بما يحقق الأهداف المنشودة.

يذكر أن الإدارة العامة للتدريب وضعت خطة شاملة لتدريب الخريجين عبر عدة مراحل بدأت بالتدريب العسكري لمدة 18 أسبوعاً، ثم التدريب والتأهيل اللازم على الأعمال الأساسية للدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعاف وأعمال السلامة والحماية المدنية لمدة 18 أسبوعاً، بما يؤهلهم للعمل إلى جانب زملائهم في الوحدات والفرق الميدانية، ثم التأهيل الفني للسائقين على تشغيل وقيادة الآليات، على أن تتبع ذلك مرحلة ثالثة يتم من خلالها إلحاق الخريجين بدورات تخصصية داخل المملكة وخارجها لإعطائهم التدريب التخصصي تبعاً للمهام المنوطة بكل منهم.

إلى ذلك، نفذت إدارة الدفاع المدني بالرياض، صباح أمس، بحضور ومتابعة نائب أمير منطقة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والفريق سعد التويجري، خطة فرضية شاملة لعمليات إطفاء وإنقاذ وإخلاء في مركز المملكة التجاري على طريق الملك فهد شمال مدينة الرياض.