الشورى يسمح باستقبال المكالمات مجاناً أثناء "التجوال"

وافق مجلس الشورى السعودي على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء "التجوال الدولي" ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحُسن استخدام هذه الخدمة.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية جاء ذلك خلال الجلسة العادية 14 التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة حيث تم طرحها للنقاش، واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية، مبيناً أن عدداً من الأعضاء أكد أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة.

في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه، مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً، وأضاف أن "هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني".