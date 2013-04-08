الشورى يقر إنشاء مركز وطني لحماية المعلومات

وافق مجلس الشورى، أمس الأحد، في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق.

ويأتي هذا القرار بعدما رصدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الإلكترونية على الشبكات الرقمية والإنترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات، مطالبة بتحديد أعداد الحجاج والمعتمرين حتى نهاية «التوسعة» حفاظاً على سلامتهم، حسسبما أوردت صحيفة "الرياض".

وأكد الشورى، كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الإلكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الإلكتروني من إجراء عملياتهم الإلكترونية بأمان وموثوقية عالية.

وطالب المجلس الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.