العرفج: محطات الطرق في السعودية تزيد العذاب "عذابين"

أكد الكاتب الصحافي السعودي الدكتور أحمد العرفج لنشرة الرابعة في "العربية" أن المحطات الموجودة على الطرق السريعة بين المدن في السعودية تزيد عذاب السفر ليصبح "عذابين".

وقال إن الإحصائية التي نشرتها هيئة السياحة تؤكد أن 90% من السعوديين والمقيمين في السعودية يعتمدون على السفر براً بسبب صعوبة توافر مقاعد على الطائرات وعدم وجود قطارات تربط بين المدن، مشيراً الى أن بعض الطرق لا يوجد بها محطات مثل طريق القصيم والمدينة المنورة.

وتحدّث العرفج عن عدد المحطات الموجودة بين المدن والتي تبلغ 10 آلاف محطة، منها 1000 محطة فقط تتبع لشركات مرخصة، أما الباقي فهي في أيدي العمالة والكفيل واجتهادات المسافرين في المحافظة عليها.

وتحدث عن ضعف الخدمات في المحطات وعدم نظافتها وسوء مبانيها، وقال إن طريقاً بين المدينة ومكة يرتادوه يومياً ما لا يقل عن 20 ألف شخص في حين أن المطعم في أحد الاستراحات لا يتسع إلا لـ20 شخصاً فقط.

وتمنى العرفج أن تكون خطة إسناد مجلس الوزراء السعودي لوزارة الشؤون البلدية والقروية مهمة تأهيل إدارات محطات الوقود ومراكز الخدمات مجدية ويتم تنفيذها في المدة المحددة.

وأسند المجلس مهمة تأهيل إدارات محطات الوقود ومراكز الخدمات لوزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث تكون مطابقة للمعايير والضوابط المعتمدة، وبمنح مُلاكها مهلة سنتين من تاريخ تنفيذ القرار لمعالجة أوضاعها، وذلك بعد أن أقرّ المجلس عدداً من الإجراءات لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

ويقضي المسافر براً بين المدن السعودية ساعات سفرِه وهو يعيش جواً من الترقب والتوتر خشية توقف رحلته لأي طارئ من دون أن تكون هنالك مراكز خدمات ضمن محطات البنزين يمكن الاعتماد عليها في توفير الخدمات المناسبة في ظل وجود مبانٍ شبه متهالكة وفوضى من القاذورات وخدمات شبه معدومة، حيث أكد مواطنون أن المحطات تحتاج الى كثير من الصيانة والعمل، مؤكدين أن المسافر أحياناً يتجاهل هذه المحطات لسوء ما تقدمه.

وتعرفُ السعودية تباعداً كبيراً بين مدنها بسبب مساحتها الشاسعة، لكن قلةَ وجود محطاتٍ ذات جودة عالية يرفع من أخطار السفر براً داخل البلاد.

ويرى عاملون أو مشغلون لتلك الخدمات في الطرق السريعة عدم وجود إيمان بالفرص الربحية، إضافة إلى إهمال المستثمرين لتلك الفرص واعتمادهم فقط على تعبئة الوقود.