حريق مدارس الفيصلية يصيب 5 طلاب ويخلي 1100

أصيب خمسة طلاب بالاختناق إثر حريق اندلع أمس في المجمع التعليمي لمدارس الفيصلية في مخطط رقم 6 بمدينة جازان، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء أكثر من 1100 طلاب من المبنى، وعملت على إخماد النيران التي اشتعلت في مستودع بجوار معامل المختبرات في الطابق الثالث، كما تواجدت فرق الهلال الأحمر في المنطقة، وقدمت الإسعافات الأولية للطلاب المصابين.

وفي سياق متصل، وقف مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان، اللواء حسن بن علي القفيلي، على عمليات إخماد الحريق، واطمأن على سلامة الطلاب والمعلمين، ووجه بتحقيق عاجل في ملابسات الحريق، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ".

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالنيابة، النقيب محمد بن حسن آل صمغان، تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغاً عن الحريق/ وعلى الفور انتقلت 4 فرق إلى الموقع/ وباشرت الحريق/ واستطاعت إخماد النيران التي اشتعلت في أحد المستودعات، ما أدى لإصابة 5 طلاب باختناقات خفيفة.