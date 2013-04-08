سحر الحضارة الصينية يستقطب الآلاف من زوار "الجنادرية"

يحظى ضيف شرف مهرجان الجنادرية 28 "جناح الصين" بإقبال كبير من الزوار، حيث تنبثق فعاليات جناح الصين من موضوع "مشاركة الثقافة مع العالم" باعتباره محوراً رئيسياً لتصميم العروض التي تبرز للشعب السعودي والوفود الزائرة.

ويبرز الجناح الذي شعاره "الصين بلاد تتألق جمالاً" معالم الحضارة الصينية التراثية والعصرية من خلال العروض داخل وخارج الجناح والندوة الخاصة حول العلاقة الثقافية الصينية السعودية وغيرها من الفعاليات، بحسب ما أوردته وكالة (واس).

ويقسم المعرض إلى 4 فصول، هي: "عالم المطرزات الحريرية" و"تذوق العذوبة والعتيق"، و"أرض التأديب والتهذيب"، و"تخطي العصور والقرون" ليظهر من خلالها سحر الحضارة الصينية التقليدية، ومصدر ثقافة الطريق الحريري بين الصين والسعودية، وروعة الحضارة الصينية الحديثة، وتنمية الثقافة الإسلامية في الصين، والتبادل الودي بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 22 عاماً.

ويتزاحم الزوار على أبواب المعرض، حيث يشهد المهرجان عروضاً صينية فنية رائعة في الهواء الطلق، تتمثل في رقصات التنين والأسد وتاي جي، وكونغ فو وغيرها من العروض المتميزة.

وباستطاعة الزائر أيضا الاطلاع على خريطة طريق الحرير التجاري الذي يبلغ طوله 7000 كلم، ممتدا من العاصمة الصينية القديمة "تشانغان"، ويربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويضم كذلك بعض المخطوطات الإسلامية القديمة، منها: مخطوط المصحف الشريف الذي حفظه المسلمون من قومية سالا، والمصحف المطبوع بالخشب، والمصحف الذهبي، والقصاصة الورقية الطويلة للقرآن الكريم.

ولفت نظر الحاضرين تقديم الجناح فقرات بعنوان "يوم الثقافة الصينية"، وفيها شرح لتقاليد وفنون مثل يوم شرب الشاي ويوم الفن الخزفي ويوم أزياء قومية الهان ويوم خط اليد ويوم تا جي وغيرها، وستكون فعالية الإبداع التشكيلي المشترك بين الفنانين من الصين والسعودية مهتمة بمشاركة المشاهدين وتجاوبهم.

ويستطيع الزائر للجناح الوقوف على مسيرة الصين التاريخية الخالدة بدءاً بحرف التطريز بانتمائها إلى الثقافة الحريرية العتيقة إلى هوت كوتور "الأزياء الصينية" الراقية، إلى المواد الغذائية المستخدمة في الطب الصيني التقليدي، ثم الوسائل المعاصرة للمحافظة على الصحة، فضلاً عن وراثة ثقافة الأكل الإسلامي وإصلاحها وإبداعها، مروراً بالفنون الصينية الخمسة "الأدوات الموسيقية، والكتب، والشاي، والأزهار، والبخور".

هذا.. ويشرف على المعرض وزارة الثقافة الصينية وسفارة الصين الشعبية في المملكة و11 مؤسسة صينية بالسعودية، ويتيح المعرض لزائريه الاطلاع على تاريخ الخزف الصيني الذي ذاعت شهرته في أنحاء العالم والأدوات الموسيقية الخزفية.

