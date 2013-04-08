900 ألف زائر يختتمون أيام العزاب في "الجنادرية"

بدأت بعد عصر اليوم أول الأيام المخصصة للعائلات في المهرجان الوطني للتراث والثقافة 28، وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة العقيد خالد بن عبدالعزيز المقبل، أن المهرجان يفتح أبوابه لزواره من العوائل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثانية عشر مساءاً طيلة أيام المهرجان الذي سيغلق أبوابه في التاسع من شهر جمادى الآخرة .

من جانبه أكد قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل أن الاستعدادات لاستقبال أيام العائلات تختلف عن تلك التي للعزاب، مضيفاً "أيام العوائل تساندنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن البوابتين العربية والجنوبية مجهزتان بمكاتب استعلامات وتوزيع عربات للمعاقين وكبار السن، وبهما أكثر من 30 مركز استعلام، بالإضافة لـ30 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، وخمس سيارات كهربائية مساندة.

وقال الزامل إنه بعد مرور 4 أيام قارب عدد الزوار رقم 900 ألف زائر، ومع الأيام المقبلة خصوصا أيام العائلات سيتم مضاعفة أعداد الحرس الوطني مع مساندة من قطاعات أخرى.

وأشعلت اللقاءات الثقافية والندوات بعناوين قوية مساءات زوار المهرجان سواء عبر الإيوان الثقافي المسائي أو عبر الندوات التي تنفذ حسب مواعيدها.

وقد عرض جناح جامعة أم القرى المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 28"، رحلة الحج عبر العصور من خلال الصور التي التقطتها عدسات المصورين.

وتباهت قرية نجران التراثية بتفردها على مستوى "الجنادرية 28" ببنائها الطيني الخالص وأخشابها الطبيعية التي جلبت خصيصاً من منطقة نجران جنوب المملكة، لتنهض بعمرانها على أرض المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

وبنيت القرية التراثية من 800 ألف طن من الطين و650 مترا من الأخشاب المجلوبة من بيئة المنطقة، شيدها 350 شخصاً نهضوا بالقرية التي مثلت تحدياً لأبناء المنطقة من محدودية الزمن وضخامة المكان الممتد على مساحة 13 ألف متر مربع.

وحظيت القرية منذ لحظة الافتتاح بإقبال كبير، ولفت الأنظار عرض الحرفيين في القرية التراثية بنجران، وهم منهمكون في حرفهم التي تنوعت بين حبال وسيوف وخناجر وملبوسات ومنسوجات يدوية وغيرها، بالإضافة للأزياء القديمة والزي الشعبي.

ويقدم جناح منطقة تبوك نماذج حيّة لأكثر من 14 حرفة من الحرف اليدوية والمهن والفرق الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، ومنها صناعة السيوف والخناجر، وعشق الدلال والشلف والرمح، وصناعة النواطير البحرية، وخياطة أشرعة السفن البحرية، والنجارة، وخياطة الخرج والأشورة، إلى جانب البناء القديم وصناعة الكراسي، وفتل الحبال والكتابة على الحجر والنحت على الرخام.

ولم تغب المرأة عن ذلك، وشاركت من خلال مهن مثل السدو والملابس النسائية التراثية، وقد استمرت فرقة الفنون الشعبية في تقديم عدد من الألوان التي تشتهر بها منطقة تبوك، مثل: الموال والخبيتي وزفة العريس والسمسمية.

هذا.. وقد تمكنت المديرية العامة للسجون من لفت الأنظار نحو الأعمال الجدارية التي قدمها نزلاء السجون من خلال لوحة جدارية تحكي تاريخ المملكة في مدينة الرياض بطول 2 كيلومتر وارتفاع 5 أمتار من عمل السجناء.

وتشارك المديرية بمعرض لأعمال النزلاء والنزيلات يحتوي على معروضات ما صنعته أناملهم تتضمن عدة رسائل لمجتمعهم من خلال ما يتعلمونه ويصنعونه داخل السجن.

