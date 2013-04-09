داود الشريان.. شخصية العام المميزة إعلامياً

اختار مـجلسُ الوحـدة الإعـلامية العربية مقدمَ برنامج "الثامنة" على قـناة "mbc" الإعلامي داود الـشريان الشـخصـية الإعـلامية المـميزة للعام الجاري، وذلك ضمن فعاليات الرياض عاصمة الصحافة العربية لعام 2013.

وقال رئيس المجلس، علي يوسف، في بيان صحافي: "مجلس الوحدة الإعلامية العربية وملتقى الإعلاميين الشباب العرب يختاران كل عام شخصيةً إعلاميةً مؤثرةً على الساحة العربية، وجاء اختيار الزميل الشريان تقديراً لمسيرته الصحافية والإعلامية المميزة على الساحة السعودية والعربية"، مشيراً إلى تميّز برنامج "الثامنة" في طرح القضايا التي تهم المواطن السعودي.

ومن جانبه، اعتبر الشريان أنّ إنجازه الجديد "يخصّ زملاءه في (الثامنة)، وفي المؤسسات الإعلامية التي عمل فيها سابقاً كصحيفة "الحياة"، و"تلفزيون دبي"، ومجلة "اليمامة" وغيرها".

وأبدى الشريان خلال حديثه لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، تفاؤله بتغيّر وضع الإعلامي السعودي، معتبراً أنّ هناك "تحوّلاً جذرياً" في طرح القضايا الداخلية، مشدداً على ضرورة التعامل مع ارتفاع سقف الحرية بـ"رشد". هذا في ما يخصّ المملكة.

أما بالنسبة للإعلام العربي في ظل المتغيّرات التي تهز المنطقة، فيرى الشريان أنّه فيما الإعلام في العالم تخلّص من مفهوم البروباغاندا، عاد الإعلام العربي إليه بقوّة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنّه بات مليئاً بـ"الطائفية، والمذهبية، وتغليب رأي على الرأي الآخر".

وكشف الشريان أنه سيعود إلى كتابة عموده "أضعف الإيمان" الذي بدأه عام 1997 في صحيفة "الحياة" اللندنية، بعدما توقف تزامناً مع انطلاق برنامجه قبل تسعة أشهر تقريباً.