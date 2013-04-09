الإشارة صارت مكاناً للتجارة ..!

قَال أحَد الفَلاسفة: (مِن الإشَارة تَعلَّمتُ العَدل)..!

قِيل لَه كَيف ذَلك؟ قَال: لأنَّها لا تُفرِّق بَين الكَبير والصَّغير، والغَني والفَقير، بَل تُعاملهم جَميعاً عَلى خَط السَّواسية..!

فِعلاً، هَذا مَا نَتعلَّمه مِن الإشَارة.. كَما نَتعلَّم مِنها "ضَبط الوَقت"، و"تَنظيم الحَركة"، و"مَعرفة الاتّجاهات"، و"نَشر ثَقافة اللّون"؛ مِن خِلال تَحويله مِن "لَونٍ إلَى مَعنَى".. بمَعنى أنَّ اللّون الأحمَر لا يَتحدَّث، ولَكنه يَقول لنَا -مِن خِلال رَمزيّة اللّون- (قِف)..!

ظَنَنتُ، ولَيس كُلّ الظَّن إثماً، أنَّ هَذا دور الإشَارة فَقط، ولَكن مَع الوَقت، تَعلَّمتُ وشَاهدتُ وأدرَكتُ؛ أنَّ الإشَارة لَهَا فَوائد أُخرَى، وإليكُم القصّة:

قَبل أيَّام، نَشَرَت الزَّميلة جَريدة "الشّرق الأوسط" تَحقيقاً عنوَانه: (إشَارات المرور.. فُرَص لزيَادة دَخل البَاعة المُتجوّلين).. وقَد تَضمَّن ثَنَايا التَّحقيق -الذي أعدّته الزَّميلة "نسرين عمران"- أنَّ مهنة البيع عِند إشَارات المرور؛ صَارت مهنَة مُربحة، مُؤكِّدة أنَّ بَضائع البَاعة تَتنوَّع حَسب المَواقع والمُنَاسبَات..!

والجَميل أنَّ البَضائع تَتراوح مَا بَين مَاء بَارد، ومَنَاشف، وأغطية لمقوّد السيّارة، والفَواكه الطَّازجة، وغَيرها كَثير..!

المُثير في الأمر، أنَّ وَقت الإشَارة الحَمرَاء هو وَقت التَّفاوض، بحَيثُ تَكون اللُّغَة بَين البَائع والمُشتري مُختصرة وسَريعة، لأنَّ كليهما خَائف مِن أن تَجلده الإشَارة بلَونها الأخضَر.. فمتَى اشتَعل اللّون الأخضَر؛ ذَهَب كلا الطَّرفين في طَريقه، بغَضِّ النَّظر عَن الصَّفقة وإتمَامها..!

حَسناً.. مَاذا بَقي؟!

بَقي القَول: مَا يَلفت نَظري في بَعض إشَارَات جُدَّة –بضَم الجِيم-، والرِّياض -بكَسر الرَّاء-، انتشَار البَاعة الذين يَبيعون "الورود والزّهور"، و"عقود اليَاسمين"، ولَستُ أدري؛ كَيف هَبطت عَلى مُجتمعنا السّعودي هَذه الرُّومَانسيّة المُتأخِّرة، حِين صِرنَا نَرَى "الورود والزّهور واليَاسمين" عِند الإشَارَات، بَعد أن كُنَّا نَرَاهَا –فَقط- في الأفلَام والمُسلسَلات..!!!



*نقلاً عن "المدينة"