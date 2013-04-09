السعودية.. احتمال رفع المكافآت الجامعية للطلبة 100%

وسط زيادة التكاليف والأعباء على الطلبة السعوديين والمبتعثين على حد سواء، يبدو أن وزارة التعليم العالي تتجه إلى درس احتمال زيادة المكافآت، فهي تعكف على دراسة رفع مكافآت طلابها وطالباتها في الجامعات السعودية والمبتعثين بنسبة كبيرة تصل إلى 100%، حيث احتضنت مؤخراً الاجتماع التحضيري الأول "السري" لدراسة رفع مكافآت طلاب وطالبات الجامعات السعوديين والمبتعثين، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق" السعودية.

كما كشفت الصحيفة معلومات تؤكد أنه تم التشاور ودراسة رفع المكافآت بنسبة تتراوح بين 50% و100%، موضحة أن وزارة المالية كانت قد رفضت مقترحاً بالزيادة في وقت سابق، الأمر الذي دعا وزارة التعليم العالي للتواصل مع "جهة أعلى". وقد شكلت لجنة لبحث ودراسة هذا الموضوع ورفعه للجنة العليا ومن ثم لوزارة المالية. كما لفتت إلى أن كليات المجتمع حظيت بمحور واسع في الاجتماع التحضيري الأول، وذلك من أجل اعتماد مكافآت لها أسوة ببقية الكليات. وقد رأى أعضاء اللجنة اعتماد مكافأة طلاب وطالبات كلية المجتمع في الجامعات السعودية كافة.