الفلكلور البحري ورائحة الخبز تجذبان زوار الجنادرية

جذبت رائحة الخبز المنبعثة من الأفران الشعبية في جناح المدينة المنورة زوار مهرجان الجنادرية، كما انتشرت روائح المعجنات بمختلف أنواعها وأشكالها في باب المصري بالسوق الشعبي.

ووقفت الحشود من الرجال والأطفال أمام أحد المخابز وهي تنتظر دورها لتناول الخبز والمعجنات التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على اقتناء المزيد من أنواعها.. وتشتهر المدينة بأنواع من الخبز أبرزها (الشريك) وهو مزيج من الطحين والحليب والماء والحليب والسمسم.. و"الفتوت" وهي من الأكلات المعروفة، وتقدم صباح الزواج مع الجبن، والزيتون، ويطلق عليه البعض (فتوت تعتيمة).

فنون شعبية

من جانب آخر احتشد آلاف الزوار، أمس الاثنين، أمام الفرق الفلكلورية التي تقدم الفن البحري لبعض الدول الخليجية المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والذي تتميز به البيئة الخليجية منذ قدم العصور.. وكانت لحرفة فتل الحبال وأعمال الخزف طابع جمالي يعبر عن بيئة دولة الكويت مع تقديم الألوان البحرية والأهازيج التي كان يرددها من يركب البحر ويمضي في رحلة الصيد.. وعجّ جناح (المقهى الشعبي) الكويتي بالزوار الذي حرصوا على تناول القهوة والمشروبات والمأكولات التقليدية إلى جانب مشاهدة طرق صناعة السفن القديمة.

بينما استقبل موقع سلطنة عمان زوار المهرجان بالحلوى العمانية على أنغام الموسيقى البحرية التي تميّز عمان، إلى جانب عرض الفخار والأعمال الخشبية لعدد من الحرفيين المتخصصين في النقش على الخشب.

فيما ركّزت دولة الإمارات العربية من خلال موقعها على أرض الجنادرية على إبراز الأعمال الحرفية والصيد مستقطباً موقعها الذي أخذ شكل قصر الحصن، أقدم المباني العمرانية في العاصمة أبوظبي بمساحة بلغت 3500 متر مربع تمثل 50% من الحجم الحقيقي لقصر الحصن، وحقق المزاوجة الفريدة بين الموروث الثقافي لدولة الإمارات والحاضر المشرق الذي تعيشه الدولة في مختلف المجالات والتي عبر عنها الموقع الذي ركز على مختلف أنماط الحياة في الإمارات.



أما جناح قطر فقدمت فرق الفنون الشعبية القطرية بعضاً من العروض الغنائية مثل السامري والعرضة والمتاري والطنبورة.. إلى جانب تعريف مرتادي المهرجان بالموروث الشعبي لدولة قطر ومفرداته وإبراز أهمية الحفاظ عليه.

وتتواصل هذه الفعاليات يومياً في المهرجان الواقع في قرية الجنادرية شمال العاصمة الرياض.

تدابير وزارة الصحة

ومن ناحية أخرى اتخذت وزارة الصحة احتياطاتها بعد أن جمعت خلال مشاركتها في المهرجان لهذا العام بين الخدمات الوقائية والعلاجية والتوعية بالأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها. ووزّعت عبر جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مطوية (أرقام تهمك) بهدف نشر ثقافة التبليغ عن أي حادثة عنف وإيذاء.. وهي تحتوي أرقام لجان الحماية الاجتماعية التابعة للشؤون الاجتماعية بالمناطق والمحافظات، فيما توزّعت في 23 منطقة ومحافظة في السعودية.



كما يضم موقع الوزارة جناح التبرع بالكُلى الذي يقدم لزوّاره نبذة عن مرض الكُلى وطريقة الغسيل بالتقنية الدموية وجناح التغذية الذي يقدم معلومات عن السمنة وأسبابها ومضاعفاتها وأخطارها الصحية على الجسم وكيفية الوقاية مع عمل كشف لزائريه.. كما يضم الموقع جناح العنف الأسري التابع للطب الشرعي الذي يتولى التعريف بالقضايا الجنائية وشرح مفهوم الطب الشرعي.