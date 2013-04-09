تخصيص المخصص

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفير 238 موقعا في جميع مناطق المملكة لوزارة الإسكان لإقامة المشروعات السكانية، بمساحة إجمالية تزيد على 169 مليون متر مربع مع مراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة واحتياجاتها من الوحدات السكنية، وحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية، أن هذه المساحة المخصصة تكفي لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية من نمط الفيلات وأكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية.

وقبل أن تفركوا أعينكم للتأكد من جدية الخبر، أو للتساؤل عن أين كانت هذه الأراضي قبل أن تجأر وزارة الإسكان بالشكوى وتوشك على الاستسلام بشراء الأراضي البيضاء، وتسليم كامل القضية للقطاع الخاص ليطحن المواطنين في أعز أمانيهم بسكن يحفظهم وأهليهم من لهيب الصيف وقر الشتاء ومطالبات المؤجرين، وقبل أن يقول قائلكم إنه خبر من جودته لا يكاد يصدق، أقول لكم صدقوا، ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، المهم أن الأراضي توفرت ولله الحمد وما ننتظره من وزارة الإسكان أن تسارع بتسلم هذه الأراضي قبل أن يظهر لها مدع أو «ممنوح» فيتعثر استخدامها، وأن تسجل كامل ما تم تخصيصه من أراض في المحاكم المختصة ومن ثم البدء بالتشييد والبناء، ولها بعد ذلك أن تضع ما تشاء من برامج وطنية للتحقق من استحقاق المتقدمين لها..

جاء في طيات الخبر أيضا أن وزارة الشؤون البلدية سبق ونفذت عبر برنامج منح الأراضي للمواطنين ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية استفاد منها ما يزيد على ثلثي الأسر السعودية بمعدل 800 ألف منحة سنويا. مرة أخرى لا تفركوا أعينكم ولا تسألوا كيف استفاد منها ثلثا الأسر السعودية مع أن المعروف أن ثلثي سكان المملكة لا يملكون سكنا، افترضوا حسن الظن، فسوء الظن ليس من الفطن دائما، ولولا أن الرقم كبير لقلت ربما يكون أصحابها قد باعوها قبل أن يستفيدوا منها، ولا شك أن هناك تبريرا ما لذلك.



*نقلاً عن "عكاظ"