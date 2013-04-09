عضوات الشورى والنأي بالنفس عن قضايا المرأة

تتجه المرأة في مجلس الشورى إلى التأكيد على أنها شريك أساس في مناقشة قضايا المجتمع بعمومه بعيدا عن التخصص في جانب يرونه ضيقا ذي علاقة بالمرأة؛ ويقيني أن المرأة لم تعد نصف المجتمع بل هي أكثر من نصفه، كما أن المؤشرات جميعها تؤكد تفوق المرأة في التعليم عن الرجل فهي التي تحصد جوائز التفوق الدراسية وهي التي تحظى بسجل انتظام يفوق زميلها الطالب في مراحل التعليم العام والعالي، وأذكر أنني عندما كنت ملحقا ثقافيا كانت نسبة المتفوقات اللاتي يحصلن على مكافأة التميز تفوق الطلاب بأربع مرات على الأقل.

هذا الوجود المؤثر للمرأة في حياتنا كما ونوعا يجعل قضاياها أساسا في أي نقاش خصوصا وأنها شائكة يتداخل فيها الديني بالاجتماعي والقيمي بالعرف، وبذلك فإنني آمل ألا تستنكف عضوات مجلس الشورى من التركيز على قضايا المرأة لأنها حقا تتطلب الكثير من الدراسة والنقاش بما يحقق لها العدل ويصون حقوقها وكرامتها؛ ذلك أن افتراض الخيرية في الجميع غير واردة، واعتبار أن الرجل الذي تناط به الولاية على المرأة والوصاية على حقوقها عادل بداية ومنزه عن الهوى، أمر فيه نظر وينقضه الواقع.

أمثلة وقفت عليها بنفسي لسعودية لا يوجد لها أقارب من الدرجة الأولى، وربما الثانية، متزوجة من خليجي وتقيم معه في دولته، توفي إلى رحمة الله، وبقيت في ديار الغربة تود أن تعود إلى بلادها ولا تدري إلى أين تذهب، تود العودة لاستخراج هوية خاصة بها والتسجيل في الضمان الاجتماعي ومن ثم العودة لمواصلة دراستها فتعرف إنها إن دخلت لن تستطيع الخروج لأنه لا يوجد من يوقع لها على تصريح الخروج. أعرف أن الكثير من القراء لديه حلول نظرية وأخرى شرعية ولكنها تبقى مثالية والوصول إلى تفعيلها في تلك الحالة يتطلب جهدا يعجز عنه طوال الشوارب.

والمرأة التي يعولها أخوة غير أشقاء أو حتى أشقاء ولا يخافون الله فيها تخضع لابتزازهم ومصادرتهم حقوقها، ولن تستطيع مخالفة أمرهم لأنهم سيخنقونها وبالنظام ابتداء من رغبتها في المطالبة بميراثها وانتهاء بأدائها الحج أو العمرة، ناهيك عن أمور وتفصيلات أخرى تتطلب موافقة الرجل. قد تؤكل حقوقها ولا تستطيع المطالبة بها، وقد يتسلط عليها مدمن مخدرات أو منحرف أخلاقيا من إخوتها أو أعمامها أو غيرهم من محارمها ولن تجد لها منصفا، وحبال المحاكم طويلة جدا لأن تنفيذ الأحكام يحتاج إلى متابعة لا يسمح مجتمعنا للمرأة القيام بها. أعرف من صودر ميراثها بسبب ظلم إخوتها غير الأشقاء وصدرت الأحكام من ثلاثة عقود وبيعت أملاكهن بعد الأحكام بأنصاف الأثمان لأن الأخوة لا يستطيعون إصدار صكوك عليها، وخلال هذه العقود أفلس من أفلس واستخرج صك إعسار وضاعت حقوق هذه المرأة لأن الرجل الذي ولي أمرها لم يتق الله، ولأن المجتمع لا يمكنها من المطالبة بحقها بفاعلية بل قد تكون ضحية ابتزاز من أطراف عديدة. ومرة أخرى يخضع الأمر لدين الرجل وقيمه وشهامته، وهي فرضيات قد لا تتحقق دائما.

من أغرب القصص أنك لا تستطيع إثبات أن المرأة التي معك هي أمك إن كانت أرملة. فلو سافرت فتاة بأمها للعلاج أو لمراجعة إدارة معينة فإنها لا تستطيع إثبات أن هذه أمها والأغرب أن الابن أيضا لا يستطيع أن يثبت أن هذه المرأة أمه إذا كان له إخوة يكبرونه ولا يقيمون حدود الله في أمهم ولا يحق للأصغر أن يعيلها إلا بعد صدور أحكام قضائية تستغرق وقتا طويلا، وهب أن غير عاقل يتصرف بسوء سلوك مع أمه لاسمح الله. ومرة أخرى نفترض في الرجل الابن أن يكون بارا بوالديه ولكننا لا نتحوط في من هو خلاف ذلك. وسيقول قائل بأن ذلك محكوم في الفقه الإسلامي وواضح، لكنني هنا اسأل عن الممارسة والآليات الخاصة بالتنفيذ.

إن الأمل كبير ومعقود على عضوات مجلس الشورى أن يعطين أولوية لقضايا المرأة فهي أكثر عمقا من قيادة السيارة وهي أشد الحاحا من التمسك بحقوق العضوات في المشاركة الكاملة في أعمال المجلس، وذلك حق لهن يكفله النظام، ولكن الأولوية يجب أن تكون لقضايا المرأة الحقيقية وأن يحشدن همة الرجال لمناصرتها.



*نقلاً عن "الرياض"