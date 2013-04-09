فتح الدورين الأرضي والأول للطواف في رمضان

يبدو أن الحجاج سيدشنون في رمضان المقبل الدورين الأرضي والأول للطواف، بحسب ما كشف نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، إذ أعلن لصحيفة "عكاظ" السعودية عن فتح الدورين الأرضي والأول في المطاف خلال شهر رمضان أمام الطائفين، فيما سيتم استخدام السطح في موسم الحج المقبل.

وأكد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أنه تم تخصيص فريق هندسي من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمتابعة أدق تفاصيل العمل في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم المكي ورفع الطاقة الاستيعابية للمطاف.

كما كشف أن المرحلة الأولى سوف تنتهي يوم 23 يوليو المقبل، ومعها تزداد الطاقة الاستيعابية للمطاف إلى 105 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

إلى ذلك، شدد على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعد خطة خاصة بكل فترة زمنية، وذلك بمتابعة من الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى أن خطة رمضان تعرض على الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة للنظر فيها وإبداء رأيه قبل إقرارها.

وبين أن الخطة تغطي جميع الخدمات المقدمة في المسجد الحرام الدينية والتوجيهية والتوعوية والفنية والخدمية وجميع المرافق.