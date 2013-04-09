وزير الداخلية يفتتح مباني مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة

قام الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، مساء أمس الاثنين، بافتتاح مباني ومنشآت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض والتي تم إنشاؤها ضمن خطة مرحلية تشمل إنشاء خمسة مراكز دائمة للمناصحة والرعاية بالمملكة، وتم استكمال إنشاء مركزين منها في كل من الرياض ومحافظة جدة وتجهيزها لاستقبال المستفيدين منهما.

وتفقّد الأمير محمد منشآت ومرافق المركز المكونة من 12 مبنى تم إقامتها على مساحة إجمالية 134.464 متر مربع، وتضم استراحات المستفيدين من برامج المناصحة والرعاية والمرافق المخصصة لاستقبال زوّارهم، بالإضافة إلى قاعة المحاضرات، والفصول الدراسية ومعامل اللغات، والورشة المهنية، والمنشآت الرياضية، والعيادة الطبية.

كما اطلع على مرافق الخدمات الخاصة بالمركز والتي تشمل مباني وتجهيزات المطبخ المركزي ومغسلة الملابس.

وقد تابع الأمير محمد في حفل الافتتاح الذي أقيم بهذه المناسبة عرضاً شاملاً عن مراحل تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القطاعات الأمنية الجاري تنفيذه والذي يشمل إنشاء وتجهيز مباني ومراكز ومرافق كافة القطاعات الأمنية، والمستشفيات والمستوصفات الطبية، ومنشآت السجون العامة.